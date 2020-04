Ischia, la patria dei furbi!

L’altro ieri pomeriggio il sindaco di Ischia, invece di spiegare ai cittadini come il comune ha distribuito i 160 mila euro dei buoni spesa come hanno fatto tutti i comuni dell’isola, centesimo per centesimo, ha attaccato me.

L’azione utile per distogliere l’attenzione dal problema. Il sindaco di Ischia, invece di spiegare ai cittadini di Ischia quante istanze sono pervenute al comune per ricevere il buono spesa si è precipitato a dire che mi aveva querelato. Un post facebook che ha ricevuto diversi apprezzamenti, molti messaggi a favore. Tra questi, ovviamente, spiccano un paio di fake creati dalla macchina di propaganda vicina al sindaco di Ischia, diversi amministratori, personaggi che hanno incassato il corrispettivo per le loro prestazioni il 4 aprile (Pasquale Saurino e Mariagela Calise) e tanti altri. Personaggi più o meno noti che hanno più di qualche conto in sospeso sia con me sia con il giornale.

C’è anche chi in passato è venuto a chiedere la carità e chi, quando ha avuto necessità, è venuto a sparlare di Enzo Ferrandino col sottoscritto tra chat, messaggi e incontri di persona. La varia umanità a colori dell’isola.

Poi c’è chi, come Cesare Di Scala, ha dovuto pagare l’obolo della fedeltà per salvare la posizione acquisita e tutti gli altri che, come è successo in passato, sono stati sollecitati a mettere mi piace o commentare “a favore”. Ma il dato che viene fuori è triste. In parecchi, infatti, d’accordo con il sindaco, pensano che sia stato giusto non selezionare la platea dei cittadini veramente bisognosi. Che sia stato giusto accogliere tutte le istanze e non seguire il lavorone che hanno fatto gli uffici degli altri comuni. E non importa che sull’isola si sia registrata un’altissima percentuale di istanze annullate. Tutto questo, a Ischia, non importa. Ischia è la patria dei furbi, di quelli che hanno avuto la “cento euro” nonostante la pensione o il reddito. Ischia è la patria dei furbi. Di tutti quelli che si sono visti accogliere la loro richiesta, nonostante non ne avessero titolo. E non vuoi dire “bravo sindaco”… Ma che stiamo scherzando…

Ischia è la patria di quelli che hanno fatto l’istanza, tanto poi si sapeva che non facevano controlli e si buttava tutto nel caularone. Negli altri comuni, dove sono state rese tutte le informazioni: istanza presentate, istanze ammesse, istanze rigettate e contributo concesso al centesimo, quasi la metà non ne aveva diritto. Quasi il 50% di furbi. Ma Ischia no. Ischia è diversa. E’ questa la bella Ischia. Quella dei ricchi come i poveri. Del tutti dentro. Del “…poi se la vede la finanza”.

La Ischia dove rubare ai poveri per dare ai ricchi è una cosa da fare e rifare!