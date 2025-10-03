venerdì, Ottobre 3, 2025
type here...
IN EVIDENZA

Ischia, la nuova (vecchia) suddivisione dei funzionari della Soprintendenza

di Redazione Web
Gli ultimi articoli

Con un ordine di servizio datato 2 ottobre 2025, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli ha ridefinito l’assetto dei funzionari incaricati della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Anche l’isola d’Ischia rientra nel nuovo schema, con la conferma dei referenti per i sei Comuni e l’individuazione delle squadre di supporto.

Una distribuzione che, nelle intenzioni della Soprintendente Paola Ricciardi, potrà continuare a garantire il controllo puntuale sulle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico.

L’architetto Marco De Napoli è responsabile per i Comuni di Ischia, Barano d’Ischia e Serrara Fontana, con la collaborazione dell’assistente tecnico Olga Di Donato. Il gruppo di lavoro è responsabile di 20 comuni.

L’architetto Serena Borea segue Casamicciola Terme e Lacco Ameno, affiancata dagli assistenti tecnici Tonino Coppola, Loreta Buono e Gabriella Meligrana e dovranno gestire anche i comuni di Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano.

L’architetto Filomena Russo Del Prete ha competenza sul Comune di Forio, insieme ad altri 30 comuni dell’Area Metropolitana e opererà insieme all’assistente tecnico Fabio Cannone.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos