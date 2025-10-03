Ischia, la nuova (vecchia) suddivisione dei funzionari della Soprintendenza

Con un ordine di servizio datato 2 ottobre 2025, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli ha ridefinito l’assetto dei funzionari incaricati della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Anche l’isola d’Ischia rientra nel nuovo schema, con la conferma dei referenti per i sei Comuni e l’individuazione delle squadre di supporto.

Una distribuzione che, nelle intenzioni della Soprintendente Paola Ricciardi, potrà continuare a garantire il controllo puntuale sulle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico.

L’architetto Marco De Napoli è responsabile per i Comuni di Ischia, Barano d’Ischia e Serrara Fontana, con la collaborazione dell’assistente tecnico Olga Di Donato. Il gruppo di lavoro è responsabile di 20 comuni.

L’architetto Serena Borea segue Casamicciola Terme e Lacco Ameno, affiancata dagli assistenti tecnici Tonino Coppola, Loreta Buono e Gabriella Meligrana e dovranno gestire anche i comuni di Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano.

L’architetto Filomena Russo Del Prete ha competenza sul Comune di Forio, insieme ad altri 30 comuni dell’Area Metropolitana e opererà insieme all’assistente tecnico Fabio Cannone.