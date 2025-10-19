Ischia, la domenica della rinascita: 2-0 al Sassari e prima vittoria stagionale

Finalmente l’Ischia. Quella che i tifosi aspettavano da settimane, quella che gioca, corre, crea e vince. Al “Mazzella”, in una mattinata di sole e applausi, la squadra di Simone Corino supera 2-0 il Sassari Latte Dolce con una prova di carattere, intensità e qualità. Una vittoria che vale più dei tre punti, perché restituisce identità e fiducia a un gruppo giovane ma vivo, che stavolta ha saputo mettere in campo fame e organizzazione.

L’avvio è promettente. Dopo qualche schermaglia iniziale, Di Lauro sblocca il match al 9’ con un tocco preciso di piatto su assist di Buono, dopo un’azione insistita sulla sinistra. L’Ischia gioca con coraggio, crea occasioni in serie e manda in confusione il Sassari, costretto spesso a rifugiarsi in calcio d’angolo. Kone, Montanino e lo stesso Di Lauro sfiorano più volte il raddoppio, mentre Mariani – attento e reattivo – tiene la porta inviolata con una parata decisiva su Loru.

Il primo tempo si chiude tra gli applausi, e la ripresa comincia come era finita: con l’Ischia all’attacco. Dopo otto minuti arriva il raddoppio, un piccolo capolavoro di intesa tra Kone e Di Lauro: tacco, sponda di petto e destro chirurgico dell’esterno gialloblù sul secondo palo. È il gol che chiude virtualmente la partita, anche se il Sassari prova a reagire con orgoglio, trovando però un Mariani in giornata di grazia.

Nel finale i gialloblù sciupano clamorosamente il 3-0 in un contropiede tre contro uno, ma il “Mazzella” può comunque esultare per una vittoria piena e meritata.

L’Ischia torna così a respirare, con la sensazione di aver imboccato finalmente la strada giusta. Il gioco c’è, la compattezza pure. E soprattutto, si è rivista quella fame che fa la differenza tra chi galleggia e chi lotta per risalire.