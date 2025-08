Ischia, la Coppa segna l’inizio: debutto contro la Paganese il 31 agosto

L’Ischia Calcio si prepara a inaugurare ufficialmente la nuova stagione con la Coppa Italia di Serie D, che giunge quest’anno alla sua 25ª edizione. La competizione scatterà il 24 agosto con il turno preliminare, ma per i gialloblù l’esordio arriverà una settimana più tardi, domenica 31 agosto, in occasione del Primo Turno. La sfida sarà di quelle subito impegnative: l’avversario sarà la Paganese, compagine ambiziosa e storicamente ben strutturata per la categoria. Calcio d’inizio alle 15.

La formula della Coppa resta invariata: tutte le gare, fino alle semifinali comprese, si giocheranno in gara secca. Soltanto la finale potrà disputarsi in doppio confronto – andata e ritorno – oppure in gara unica su campo neutro. In caso di parità al termine dei 90 minuti, non si giocheranno i supplementari: si andrà direttamente ai calci di rigore.

Nel turno preliminare, previsto il 24 agosto, scenderanno in campo 68 squadre, tra cui neopromosse, retrocesse dalla Lega Pro, vincenti dei playout e club con peggior piazzamento nella Coppa Disciplina. Le vincitrici di queste 34 sfide accederanno al Primo Turno, dove entreranno in gioco altre 94 società. L’Ischia, che figura tra le aventi diritto, farà dunque il suo ingresso direttamente in questa seconda fase.

Il cammino della Coppa seguirà un tabellone prestabilito a partire dai trentaduesimi di finale, in calendario l’8 ottobre. Le fasi successive si disputeranno nei mesi autunnali e invernali, con semifinale di andata e ritorno il 7 e 21 gennaio 2026. La finale, se giocata in doppio confronto, si terrà il 25 febbraio e l’11 marzo; in alternativa, è prevista in gara unica l’11 marzo.

In casa Ischia, la Coppa Italia rappresenta più di un semplice preludio al campionato: è un’opportunità concreta per misurare ambizioni e competitività di una squadra che punta a confermare i progressi mostrati nella scorsa stagione. Contro la Paganese, sarà subito un banco di prova importante.