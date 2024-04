Ischia, la conferenza di servizi per Cartaromana. Il rup Baldino ha formalizzato la chiusura con esito positivo

Per la messa in sicurezza e consolidamento del costone sottostante la Torre di Michelangelo e il ripristino della stradina di collegamento con la chiesetta di A. Anna pervenute gli assensi di Capitaneria e Soprintendenza. Silenzio-assenso dagli altri Enti

Il Comune d’Ischia si sta attivando per realizzare la messa in sicurezza in un’area della baia di Cartaromana con l’intervento denominato “Mitigazione del rischio idrogeologico messa in sicurezza e consolidamento del costone sottostante la Torre di Michelangelo e il ripristino della stradina di collegamento dalla torre alla chiesetta di A. Anna”. Un progetto finanziato con fondi del Pnrr e per il quale era stata già approvata la progettazione definitiva esecutiva.

L’Ente è in grado di affrontare le fasi successive alla luce dell’esito positivo della conferenza dei servizi decisoria indetta dal rup, la responsabile del Servizio 6 Lavori Pubblici arch. Consiglia Baldino per l’acquisizione dei pareri.

Alla conferenza sono stati invitati la Direzione Generale per la mobilità della Regione Campania; la Capitaneria di porto Guardia Costiera di Napoli; la Città Metropolitana; il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio; l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale. Stabilendo un primo termine perentorio per la trasmissione dei pareri al 21.12.2023, poi prorogato all’8 marzo 2024 (e non 2023, come erroneamente riportato in determina…) a seguito di una richiesta di integrazione della Città Metropolitana di Napoli.

Entro il termine fissato la Guardia Costiera ha rilevato: «In esito al contenuto della nota in riferimento, esaminata la documentazione tecnica pervenuta si rappresenta quanto segue: – pur mancando una specifica circa eventuali opere ricadenti nei 30 metri dal confine demaniale marittimo, pertanto soggette ad eventuale autorizzazione ex art. 55 C.N., si prende atto che trattasi comunque di intervento di ripristino e, pertanto, non ricadente nella definizione di “nuove opere” di cui alla citata norma. Per quanto concerne le opere a mare – ovvero – la rifioritura della scogliera ai piedi del costone franato, detto intervento rientra nella tipologia di cui alla circolare in data 24.03.2011 col quale il superiore Ministero ha chiarito che le opere discendenti da obblighi di legge (quali quelle per la difesa della costa) e che non comportano di fatto innovazioni allo stato dei luoghi, non necessitano di consegna ex art. 34 C.N.

In merito all’ultimo punto, si invita l’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, in indirizzo per conoscenza, a valutare l’eventuale adozione di provvedimenti interdittivi ai fini della sicurezza della navigazione, nonché a monitorare e, laddove necessario, disciplinare ed autorizzare sotto il medesimo profilo, le attività di rifioritura che verranno poste in essere». La Soprintendenza ha autorizzato le opere previste nel progetto.

Gli altri Enti interpellati non hanno espresso alcun dissenso e la Baldino richiama dunque la norma secondo la quale una mancata comunicazione equivale all’assenso. Con la determina adottata il rup ha dunque ufficializzato la conclusione positiva della conferenza di servizi.