Ischia, la capolista cala il tris a S. Antonio Abate

Con due gol di Simonetti e uno di Longo, l’Ischia espugna S.Antonio Abate. Prova maiuscola degli uomini di Buonocore. Avvio arrembante dei gialloblù che spingono subito alla ricerca del gol. Al 15′ Simonetti lancia Longo che viene steso dal portiere. È rigore. Batte Simonetti che calcia in maniera assai angolata: 0-1.

I gialloblù continuano a spingere: al 33′ Florio mette in area, sinistro a botta sicura di Arcamone G.G. che colpisce la parte esterna del palo. 3′ dopo arriva il raddoppio di Simonetti che dalla sinistra si accentra e lascia partire un preciso rasoterra che si insacca alla sinistra di Manno. Nella ripresa Di Nola effettua tre cambi nel tentativo di recuperare il passivo ma al 9′ è l’Ischia a passare ancora con Longo che, imbeccato da Brienza, da posizione defilata scarica nell’angolo lontano.

Al 19′ Sorriso A. su calcio piazzato da venti metri manda il pallone a lambire la trasversale. L’Ischia amministra il vantaggio e ogni tanto si propone. Al 43′ annullato un gol a Trofa (offside) che raccoglieva una respinta del portiere su inzuccata di Chiariello. Sul finire un diagonale del neo entrato Pesce esce di pochissimo.

S. Antonio Abate – Ischia 0-3

S.ANTONIO ABATE: Manno (1′ st Martoriello), Esposito, Girardi, Di Ruocco, Sorriso V., Sorriso A., Napolitano, Acampora. La Torre (24′ st Comegna), Sibilio (1′ st Scognamiglio), Longobardi (1′ st Balzano). (In panchina Salese, Cesarano, Orlando, Malafronte, Gargiulo). All. Di Nola.

ISCHIA: Gemito, Florio, Ballirano (12′ st Arcamone M.), Arcamone G.G. (32′ st Buono L.), Chiariello, Pastore, Trofa, Matute, Longo (14′ st Padin), Brienza (36′ st Matarese), Simonetti (36′ st Pesce). (In panchina Mazzella, Buono S., Patalano, De Luise). All. Buonocore.

ARBITRO: Vitalii Diomaiuta di Salerno (ass. Infante di Battipaglia e Pipola di Ercolano).

MARCATORI: nel p.t. 16′ Simonetti (rig.), 36′ Simonetti; nel s.t. 9′ Longo.

NOTE: angoli 5-1 per l’Ischia. Ammoniti Ballirano (I), Sorriso V. (S), Brienza (I).

Durata: p.t. 47′, s.t. 49′. Spettatori 300 circa.