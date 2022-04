Ischia – Italia: meritocrazia anno zero | #4WD

La “mia” Lucilla Minervini mi ha scritto dall’Inghilterra nella scorsa serata per confessarmi, radiosa più del solito, che dopo soli sei mesi dal suo nuovo impiego presso la più importante catena di toy shop del Regno Unito, ha ottenuto ben tre promozioni in una, giungendo con il colloquio da supervisor direttamente al ruolo di manager di primo livello. E già da oltre un mesetto, con la shared ownership (un sistema singolare, creato dal governo inglese apposta per aiutare i giovani e first buyers a comprare casa a piccoli passi), da giugno metterà su casa. Normale, a questo punto, sentirle dire: “A volte mi manca la complessità dei pensieri che la mia lingua mi consente di esprimere. Anche se lo ammetto a malincuore, lontano dall’Italia sto meglio.”

Ieri mattina, sul traghetto per Pozzuoli, ho incontrato Michele Magnanimo, amico e compagno di squadra all’epoca dei miei trascorsi pallamanistici. Parlando del momento tristissimo che stiamo vivendo sia in Italia che a Ischia (perché, non dimentichiamolo, solo un idiota non si accorge che il momento è tristissimo), mi ricordava come entrambi i suoi figli, laureati in ingegneria, siano stati costretti da anni a trovare la loro strada in Germania, dove oggi sono impiegati in due aziende di altissimo livello e, ancorché giovanissimi, guadagnano un sacco di soldi.

Samuel Mark Hebert (il nome tradisce, ma è ischitanissimo), sarà ormai un decennio che si è trasferito in Canada. Quando ci arrivò, forte del passaporto ottenuto grazie alla cittadinanza paterna, lo incontrai in un ristorante italiano a Toronto e il suo inglese non era sicuramente dei migliori. Tuttavia guadagnava già circa ottomila dollari canadesi al mese lavorando in sala e il suo capo gli aveva già proposto di fare da supervisor in quello e negli altri suoi ristoranti. Oggi è tra i manager di sala del più importante ristorante italiano in Canada, ha una splendida famiglia e ha fatto progressi pazzeschi.

Statene certi: questo argomento non si esaurisce qui!