“Ischia Is More” riparte da Pietro Scaglione e Lino Sgambati

Ischia Is More, rete d’imprese nata a Ischia nel maggio 2020 per sostenere il turismo e la crescita economica dell’isola, inaugura il 2023 con un rinnovo dell’ufficio di presidenza, nuovi soci e l’avvio di azioni per la promozione del territorio.

Pietro Scaglione, titolare del Gruppo Scaglione è stato nominato nuovo presidente della rete d’impresa e ad affiancarlo come vicepresidente Lino Sgambati, titolare di Judith Ischia. Il loro impegno sarà caratterizzato dalla volontà di continuare le azioni avviate nell’ambito della promozione dell’isola, della formazione, della sensibilizzazione del territorio all’importanza della creazione di reti per la valorizzazione dell’isola anche grazie all’ampliamento del numero dei soci attivi. Nel 2023 si vuole creare anche la figura degli Ambassador dei soggetti che potranno promuovere l’isola anche all’esterno o partecipare con le loro attività alle azioni della rete d’impresa per lo sviluppo di Ischia.

Il lavoro sul territorio ha portato anche ad avere nuove annessioni e da febbraio 2023 Ischia Is More ha tre nuovi soci: Maria Patrizia Masucci per l’Hotel Il Tritone, situato in riva al mare, a Ischia, nell’incantevole Baia di S. Francesco; Giuseppe Castagna per Giosymar Ischia Charter, organizza escursioni personalizzate e transfer privati via mare per scoprire tutte le meraviglie dell’isola di Ischia e del Golfo di Napoli e Paolo Di Maio de il Ristorante La Conchiglia, un’incantevole terrazza sospesa tra cielo e mare nel cuore del borgo di Sant’Angelo

Così il presidente di Ischia Is More, Pietro Scaglione: “Le attività di Ischia Is More sono risultate vincenti e vogliamo continuare a lavorare per affrontare nuove sfide per fare dell’isola una destinazione sempre più attraente e all’avanguardia. La nomina di Ischia come isola più bella del mondo arrivata dalla rinomata rivista americana di viaggi Travel+Leiusure ci ha dato conferma del suo potenziale ed è stato un riconoscimento anche del lavoro fatto dalla rete in questi anni. La promozione, l’attività di sensibilizzazione di chi abita e lavora sul territorio, l’accoglienza di nuovi soci e il quotidiano rapporto con l’isola saranno i nostri obiettivi anche per il 2023”