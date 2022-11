“Ischia is more” e “Federalberghi” | #4WD

Ho accolto con grande piacere l’invito di ISCHIA IS MORE a partecipare all’incontro di ieri in quel che resta della sala superiore del Calise, sulla cui avvenuta ristrutturazione e, peggio ancora, sull’attuale management locale, preferisco stendere un velo pietoso. Un incontro che è giunto a due giorni di distanza da un altro appuntamento targato Federalberghi Ischia. Tra i due, eccoci ad un evidente parallelo.

Avevo criticato ISCHIA IS MORE in un mio recente 4WARD perché, a mio giudizio, aveva ancora le sembianze di un enclave ancora troppo elitario, a cui mancava proprio il crisma dell’inclusione e del confronto costruttivo con tutte le espressioni locali che si sentissero pronte a prendervi parte, senza troppi retropensieri. E l’incontro di oggi, con un discreto successo di pubblico (personalmente guardo il bicchiere mezzo pieno dei cinquanta partecipanti superati di poco), a mio avviso ha sancito un netto avvicinamento di ISCHIA IS MORE alla realtà locale, a cui andrà aggiunta sempre maggiore consapevolezza di quella importantissima combinazione di fattori che rappresenta il tanto agognato SISTEMA.

In casa FEDERALBERGHI, invece, pur apprezzando lo sforzo di creare un appuntamento assolutamente irrituale e, quindi, da premiare in presenza, ho notato purtroppo i limiti di sempre: scarsissima partecipazione degli stessi associati, dati importanti -per carità- ma riferiti ad una realtà nazionale e non miratamente a Ischia e, soprattutto, grosse difficoltà ad individuare le criticità storiche della nostra realtà turistica e termale che di certo non si risolvono nel lodare il sindaco Ferrandino presente in sala per il pur lodevole tentativo di parlare di DMO con l’incarico a Ejarque. Perché se la O di DMO non sta per ORGANISER ma per ORGANISATION, non basta far finta di partire a razzo da soli o pensare di risolvere tutto con un brand o con un sito internet, ma è indispensabile creare sinergia globale (quindi su sei comuni) tra pubblico e privato, facendo sì che il benessere globale del “residente” sia alla base di quello di ogni Ospite.