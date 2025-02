Ischia introduce le notifiche digitali per il 2025

Il Comune di Ischia ha attivato il servizio di notifiche digitali per l’anno 2025, come indicato nella Determina n. 167 del 28 gennaio 2025, firmata dalla responsabile del Servizio 14, la dottoressa Chiara Romano.

Il nuovo sistema utilizza la piattaforma SEND, introdotta a seguito della misura 1.4.5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questa tecnologia permette di gestire in formato digitale le notifiche relative a verbali di sanzioni del Codice della Strada e ai tributi locali. L’obiettivo è migliorare l’efficienza nella gestione documentale dell’ente comunale, riducendo tempi e costi.

Collaborazione con PagoPa S.p.A.

La gestione del servizio è stata affidata alla società PagoPa S.p.A., specializzata nei servizi di pagamento digitali per la Pubblica Amministrazione. L’accordo prevede un impegno di spesa complessivo di 370.000 euro, con un meccanismo di fatturazione definito da specifiche disposizioni contrattuali.

L’introduzione di SEND mira a migliorare l’efficienza amministrativa e a garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità delle comunicazioni ufficiali. La piattaforma consente di monitorare in tempo reale lo stato delle notifiche inviate.

Con questa iniziativa, il Comune di Ischia si allinea ad altri comuni italiani che stanno adottando soluzioni innovative per semplificare la gestione della Pubblica Amministrazione e migliorare i servizi per i cittadini.