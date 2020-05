Droga in camera da letto e “armi” fuori casa, i Carabinieri denunciano 47enne a Ischia

I Carabinieri dell’ Aliquota Radiomobile di Ischia hanno denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di armi un 47enne del posto già noto alle ff.oo..

I militari, allertati per una lite tra fratelli, nell’accedere nell’abitazione hanno percepito nell’abitazione un forte odore di marijuana. Sedata la lite hanno perquisito l’ appartamento e rinvenuto 7 piantine di cannabis di altezza compresa tra 15 e 20 cm circa, collocate in una piccola serra artigianale installata nella camera da letto.

In un involucro di carta da forno trovati 32 grammi di marijuana essiccata e pronta per il confezionamento e ancora in casa una mazza da baseball. All’esterno dell’abitazione, occultata in un foro ricavato in una parete, 1 pistola ad aria compressa priva di tappo rosso e 2 confezioni di piombini.