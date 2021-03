Ischia, installata una Stazione Meteo ARI sul Monte Epomeo

Da Marzo 2021 la Sezione ARI -Associazione Radioamatori Italiani- di Ischia ha provveduto ad istallare e mettere in funzione una Stazione Meteo sulle alture del Monte Epomeo.

“Il crescente interesse generale per la Meteorologia – ci scrive il segretario della sezione di Ischia, Claudio Corcione -, dettato da ragioni scientifiche e, soprattutto, da fattori di ordine ambientale, ci ha spinti ad offrire un servizio che, ci auguriamo, possa essere utile a monitorare e registrare dati ed eventi che man man andranno sviluppandosi sulle cime del nostro amato rilievo montano. La stazione meteo in uso è una Davis Vantage Vue, posta sulla vetta di uno dei tralicci presenti in zona, a circa 20 metri di altezza dal suolo ed a quasi 700 s.l.m. dove sono ubicate le antenne dei ripetitori che provvedono a garantire copertura per servizi di varia natura, sia amatoriale che di protezione civile, professionale, militare ed altro ancora.

Il tutto nello spirito di massima cooperazione e condivisione che da sempre contraddistingue le nostre azioni, nonché nel pieno rispetto delle più accurate specifiche previste dalle vigenti normative di legge, con l’intento di aggiungere una opzione strategica alle alternative già presenti sull’Isola Verde e volte alla copertura delle condizioni atmosferiche del suo stupendo territorio e del circondario marittimo e terrestre.

Un lavoro di gruppo che mette a disposizione di cittadini, turisti ed appassionati un’importante risorsa in un sito di assoluta rilevanza geografica e logistica.

Nei prossimi mesi all’impianto in oggetto sarà collegata anche una webcam, per riprendere parte dei sublimi panorami con i quali la Natura ha deciso di adornare la nostre terre.

Per non parlare delle molteplici possibilità di utilizzo della stessa in ambito Radioamatoriale.

La Sezione ARI di Ischia nasce negli anni settanta, con l’intenzione di aggregare gli appassionati e diffondere le attività connesse ad un meraviglioso mondo di tecnica e passione, inesauribile fonte di curiosità e di continua scoperta.



L’Associazione Radioamatori Italiani, presieduta sin dalla nascita dalla storica figura di Guglielmo Marconi e fin dal 1950 eretta Ente Morale con Decreto dell’allora Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, compatibilmente con i complicati periodi che stiamo vivendo ha in agenda diversi appuntamenti che avranno il compito di provare a divulgare i valori ed il fascino delle proprie peculiarità, soprattutto nei confronti dei più giovani.

