Ischia, inizia l’era delle donne: Ida De Maio vicesindaco

Diciamocelo subito, Sciupatielli e Bambinielli rimandati a settembre. Per Pasquale Balestrieri, Giustina Mattera, Antonio e Salvatore Mazzella corsi di recupero in “fedeltà” al sindaco fino a settembre. Poi se ne parla per nominare il quinto assessore. E così, come vi abbiamo raccontato da tempo (anche prima del voto, tra l’altro) Enzo Ferrandino questa mattina presenterà in una conferenza stampa la nuova giunta. Una giunta con un assessore libero e un super esperto esterno che il sindaco continua a tenere segreto. Ma mancano poche ore e anche questo velo cadrà…

Ida De Maio sarà la prima vicesindaco donna del comune di Ischia. Una svolta, importante, in una società che sta superando i suoi complessi con le quote rosa e inizia ad essere più inclusiva. Forte dei suoi 4 consiglieri eletti, il vicesindaco non ha messo la lista della spesa che, lo sappiamo, è ancora molto lunga da essere completata. Nel frattempo surroga nel civico consesso l’avvocato Adriano Mattera (per la felicità dello studio di Gino Di Meglio e associati).

Ma questa nomina, arriva anche e soprattutto perché c’è stata un’altra scelta. Gianluca Trani ha scelto di essere nominato presidente del consiglio comunale e di non dimettersi. Qualcuno dice che per la non fiducia in Enzo, chi scrive, invece, è convinto che Gianluca Trani ha ben in testa cosa vuole essere da grande. E per ora non c’è l’idea di essere un amministratore in primo piano.

Con la nuova giunta di Enzo, ma anche questo ve lo avevamo detto mesi fa, arrivano Paolo Ferrandino e Antonio Buono.

Paolo Ferrandino garantisce Enzo Ferrandino in alcuni rapporti (in altri, come il parcheggio della Siena, ad esempio, invece, è stato uno sgarrupo) e con l’ingresso di Giovanni Sorrentino in consiglio si pianta un altro mattoncino di garanzia.

Antonio Buono, invece, ha la necessità di riparare alla mega figuraccia rimediata alle urne e alla necessità di provare a difendere il portato di Luca Montagna. Incapaci di leggere lo scenario politico e in evidente difficoltà con il gruppo che protesta dalla sera stessa del voto, Antonio “La Sciarappa” sta attuando la modalità “pensiamo a noi”. Ovvero a lui e a Luca Montagna lasciando alla deriva tutto il resto della lista…

L’esecutivo si chiude con un’altra donna. Carmen Criscuolo attende che Cronchi si deottorinizzi completamente e ha fatto “passo”, ma non poteva fare altrimenti e diciamoci anche che questa è una scelta con un futuro “geniale” ed “etica” che sarà ben ripagata. Nel frattempo, Massimo Trofa si fa perdonare da Feliciana Di Meglio (penalizzata dai suoi la sera prima del voto) che completa la giunta essendo l’assessore in quota “Ischia Prima di Tutto”. Come dire, caro Cronchi, serviva una donna e la prima donna disponibile è Feliciana. Quella che sarebbe dovuta arrivare terza, ma Massimo Trofa ha sbagliato a fare i conti e si è trovato te….