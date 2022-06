Ischia: indicazioni di voto | #4WD

Oggi molti di Voi si sarebbero aspettati, così come avvenuto ieri per i referendum, le mie indicazioni di voto per il Comune di Ischia. Mi dispiace deluderVi, ma non lo farò. Non esprimerò e non farò esprimere alcuna preferenza per alcuno dei due candidati a sindaco presenti in lizza. E non credo di doverVi spiegare il perché, in quanto se lo facessi sottovaluterei la Vostra intelligenza e la Vostra soglia di attenzione a quanto dico e scrivo da sempre.

Se acconsentissi a barrare il nome di Enzo Ferrandino come candidato sindaco, lui stesso credo si troverebbe nelle condizioni inevitabili di sottoscrivermi un trattamento sanitario obbligatorio, il classico TSO riservato a chi è uscito fuori di melone. Conservare la coerenza è rimasto uno di quei pochi valori irrinunciabili e importanti a cui uno come me non può derogare per nessun motivo al mondo. Non si tratta solo di una questione di principio, ma di profondo rispetto delle mie idee e di quel concetto di lui e della sua amministrazione che ho maturato non solo in questi ultimi cinque anni, ma anche in un minimo di conoscenza personale e nelle trascorse esperienze amministrative che ci hanno sempre visti su sponde e con ruoli diversi.

Se invece optassi per Gennaro Savio, quel simbolo fuori dal tempo che si ostina a mantenere vivo e lo stile da manifesto attaccato con lo scotch all’auto per strada mi impedirebbero di sostenerlo. Ho sempre detto che Gennaro avrebbe meritato un’elezione a consigliere comunale, ma non per il luogo comune che lo vorrebbe paladino dei poveri e dei deboli, bensì per il coronamento di un impegno politico che sebbene manifestato in modo inutile ed errato, va comunque rispettato. Un risultato, questo, che non potrà mai essere raggiunto con l’egoismo e la presunzione di impostare una campagna elettorale stile one man band e con una lista del tutto fatta in casa e senza un briciolo di aggregazione che vada oltre la famiglia.

Ergo, l’ho già scritto qualche giorno fa: non votate il candidato sindaco! Scegliete una o due persone perbene, maschio e/o femmina della stessa lista e via così!