Ischia, indetta la gara per l’ex mercato di Via Buonocore

E’ trascorso oltre un anno dall’approvazione del progetto, ma l’Amministrazione comunale di Ischia fa sul serio e ora compie il passo decisivo per il recupero dell’ex mercato comunale di Via Francesco Buonocore.

L’immobile, ormai ufficialmente denominato “Antico Mercato Ischitano”, versa da anni in stato di abbandono dopo il trasferimento delle attività a Via Morgioni e i lavori di riqualificazione che non gli avevano regalato miglior sorte.

A luglio scorso era stato deciso di concederlo a un soggetto privato, allo scopo di trasformarlo in polo di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali, della cultura, storia e tradizione isolana; nonché centro di aggregazione e intrattenimento con l’organizzazione di eventi durante l’intero arco dell’anno.

Un progetto delicato e complesso, quello che deve restituire a nuova vita il mercato “storico” e solo a luglio scorso è arrivata la delibera del Consiglio comunale che ha dato definitivamente il via all’iniziativa. Ma ora, su input dell’Amministrazione guidata da Enzo Ferrandino, è stata indetta la gara per la concessione patrimoniale dell’immobile di proprietà del Comune.

Nella decisione a contrarre il responsabile del Servizio 7 – Patrimonio ing. Luigi De Angelis descrive la struttura alla I Traversa Francesco Buonocore, «che si sviluppa su un unico livello, a forma rettangolare, con ampio cortile aperto centrale, e spazi perimetrali esterni».

Richiama innanzitutto la delibera di Giunta del 25 luglio 2024 che approvava «di procedere all’esito di procedura ad evidenza pubblica ad affidare a soggetto privato, mediante concessione patrimoniale, l’immobile “Antico Mercato Ischitano” in base alle linee guida, direttive ed obblighi/vincoli gestionali specificati nella deliberazione stessa».

Un anno dopo, il 24 luglio scorso, il Consiglio comunale ha espresso l’indirizzo «di affidare in concessione all’esito di procedura ad evidenza pubblica la gestione e la manutenzione dei locali dell’ex mercato comunale siti in via Traversa Buonocore, a terzi, a titolo oneroso».

Nel varare il progetto per trasformare l’ex mercato in “Piazza di marketing territoriale”, la Giunta evidenziava che «oggi, appare sempre più evidente una necessità da parte dei cittadini e dei turisti, di luoghi di aggregazione, dove l’abitudine della spesa quotidiana si accompagna alla possibilità di consumo in loco, animati costantemente, in modo da essere percepiti prima di tutto come luoghi di aggregazione.

Da questo punto di vista il Comune di Ischia intende l’“ex mercato di I Traversa Francesco Buonocore” prima di tutto come un luogo da restituire alla collettività sotto forma di un innovativo centro di commercio che vada al di là di un mero luogo di acquisto e consumo, configurandosi anche come luogo di socialità e intrattenimento, che sia in grado di coinvolgere tutti gli attori protagonisti, da chi produce a chi consuma, passando anche per percorsi in grado di divulgare la cultura e la tradizione ischitana e campana anche attraverso l’intrattenimento musicale, spettacolo, artistico, culturale nonché la predisposizione di aree espositive e di mostre».

CONCESSIONE DI 6 ANNI CON UNICA OPZIONE DI RINNOVO

E De Angelis ribadisce l’interesse dell’Amministrazione a «contribuire ad attivare un processo di rilancio culturale e commerciale dell’ex mercato e di conseguenza, di tutto il contesto urbano limitrofo che soffre di una condizione di marginalità rispetto al principale corso commerciale del Comune d’Ischia, attraverso la creazione di un format che faccia dello storico ex mercato di Ischia un centro dedicato alla produzione, al commercio, alla somministrazione e al consumo di prodotti agroalimentari, in grado di promuovere al suo interno attività formative, creative, espositive e divulgative della cultura artigianale e delle eccellenze enogastronomiche del territorio nonché attività di intrattenimento musicale, spettacolo, artistico, culturale, legate alla tradizione ischitana; la futura gestione dovrà sviluppare diverse aree tematiche che rappresentano driver culturali di tendenza finalizzate anche alla promozione del turismo e di attività di intrattenimento ed educazione: benessere personale legato all’attenzione al biologico e alla domanda di cultura e conoscenza sul cibo e la produzione artigianale, industriale e agricola locale; benessere collettivo e tutela dell’ambiente e quindi attenzione al Km 0 all’ecosostenibilità; nuove logiche di offerta in termini di specializzazioni e personalizzazione del consumo; comunicazione in store finalizzata al racconto dei prodotti, realizzata con l’ausilio della tecnologia».

Il fine che si intende perseguire dunque «è quello di contribuire ad attivare un processo di rilancio culturale, turistico e commerciale del medesimo, tenuto conto della sua posizione centrale, nel cuore pulsante e centro storico del Comune di Ischia».

Il contratto avrà ad oggetto la concessione della gestione e l’utilizzo a terzi, a titolo oneroso, dell’immobile. La durata della concessione è stabilita in sei anni, con un’unica opzione di rinnovo per altri sei anni, «subordinato alla verifica del regolare adempimento da parte del concessionario di tutti gli obblighi contrattuali». Il valore annuo della concessione a base d’asta e soggetto e rialzo è pari a 14.059,20 euro esente Iva.

La determina precisa che il Comune «darà corso alla procedura anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola domanda di partecipazione ovvero venga ammesso un solo concorrente». Come pure «si riserva la facoltà di non procedere all’assegnazione del bene oggetto del presente bando nel caso in cui le offerte pervenute siano ritenute non congrue rispetto alle finalità individuate con delibera di G.C. 84/2024 o comunque non congrue sotto il profilo tecnico o gestionale».

De Angelis ha dunque proceduto ad indire la procedura telematica di evidenza pubblica applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nonché approvato la documentazione di gara, «con riserva di apportare tutte le modificazioni, integrazioni e/o precisazioni che si rendessero necessarie ai fini di una migliore individuazione del contenuto contrattuale».

Il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12:30 del 12 dicembre e verrà successivamente nominata la commissione per la valutazione. L’auspicio è che la gara vada a buon fine trovando riscontro in privati interessati a questa “sfida”.