Ischia, indetta la gara per la gestione delle “strisce blu” per i prossimi cinque anni

E’ stata ufficialmente indetta la gara per l’affidamento della gestione delle “strisce blu” per cinque anni nel comune d’Ischia. Un piano peraltro “riveduto e corretto” dalla Giunta con l’ultima delibera approvata a luglio dopo la prima decisione adottata a marzo.

I tempi sono stretti in quanto, dopo la conclusione del rapporto con la “SIS”, ad aprile il servizio era stato affidato temporaneamente per sei mesi alla “T.M.P.” di Portici, appunto nelle more dell’espletamento della gara.

Come già deciso e ora ribadito nella determina a contrarre adottata dal comandante della Polizia Locale dott.ssa Chiara Romano, la gara d’appalto sarà espletata avvalendosi della Centrale Unica di Committenza CUC “Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana”, con la quale il Comune di Ischia ha stipulato apposita convenzione nel 2023.

Il mega-piano partorito dall’Amministrazione Ferrandino viene così esaustivamente denominato: «Appalto di servizi per la gestione integrata delle aree di sosta e mobilità del territorio comunale – Manutenzione full-risk di numero 47 parcometri e prelevamento monete, fornitura di hardware/software per la gestione abbonamenti e sanzionamento, rifacimento segnaletica orizzontale, fornitura di segnaletica verticale, assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria full risk dell’impianto di automazione parcheggio, selezione, formazione ed assunzione di personale dipendente».

A luglio, come detto, a seguito della relazione dello stesso comandante, la Giunta aveva parzialmente integrato e modificato la precedente delibera di marzo approvando il “Progetto di servizio della gestione delle aree di sosta e mobilità del territorio comunale a pagamento senza custodia nel Comune di Ischia”, per l’affidamento quinquiennale del servizio «con l’obiettivo di attuare un sistema più aggiornato in termini di organizzazione e tecnologia, al fine di garantire maggiore efficienza, riduzione delle infrazioni e migliore fruizione degli spazi di sosta da parte della cittadinanza e dei visitatori».

LE ATTIVITA’ PREVISTE NELL’APPALTO

Viene dettagliatamente descritto l’oggetto dell’affidamento, ovvero «l’appalto di servizi per la gestione integrata delle aree di sosta e mobilità del territorio comunale che includa stalli di sosta a pagamento, non a pagamento senza regolamentazione, non a pagamento con regolamentazione mediante disco orario e stalli riservati ai disabili e alle altre categorie specifiche; il servizio include la manutenzione full-risk di numero 47 parcometri e prelevamento monete, ripristino della piena funzionalità dei parcometri di proprietà dell’ente e dell’intero sistema di automazione del parcheggio sito in Via Alfredo De Luca (costituito da 6 varchi automatizzati e 1 cassa automatica), fornitura di hardware/software per la gestione abbonamenti e sanzionamento, rifacimento segnaletica orizzontale almeno 1 volta all’anno, fornitura di numero 200 pali e targhe per l’intero periodo contrattuale, assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria full risk dell’impianto di automazione parcheggio, selezione, formazione ed assunzione di personale dipendente cui sarà conferito il potere di contestazione delle infrazioni relative alla sosta e alla fermata, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi in tutte le strade oggetto del presente affidamento e meglio dettagliate nella Relazione di Progetto, nonché ulteriori servizi meglio dettagliati nel capitolato tecnico».

Il quadro economico presenta un importo complessivo di 1.760.076,60 euro; l’importo del servizio per la durata di cinque anni è stimato in 1.214.750 e quello totale in 1.277.397,50; 1.264.750 euro l’importo a base di gara.

La determina conferma l’urgenza di avviare le procedure di affidamento «approsimandosi la scadenza naturale del contratto in essere».

Rup è la stessa dott.ssa Romano, che ha anche provveduto a nominare un gruppo di lavoro e a nominare il direttore dell’esecuzione, ma i dipendenti interessati vengono indicati con il solo numero di matricola.

Stante l’importo dell’appalto, superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, si procederà mediante procedura di gara aperta con l’aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo. I termini per la ricezione delle offerte saranno di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. I tempi sono stretti, ma l’appalto da aggiudicare è “complesso”.