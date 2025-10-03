venerdì, Ottobre 3, 2025
type here...
IschiaPRIMO PIANO

Ischia, indetta la gara per la gestione delle “strisce blu” per i prossimi cinque anni

L’affidamento semestrale alla “T.M.P.” è prossimo alla scadenza. Il comandante della Polizia Locale Chiara Romano ha ufficialmente dato il via alla procedura che sarà espletata dalla CUC dell’Area Nolana. L’importo complessivo sfiora i 2 milioni di euro per un servizio che nelle intenzioni dovrà essere aggiornato e rispondente alle esigenze

di Redazione Web
Gli ultimi articoli

E’ stata ufficialmente indetta la gara per l’affidamento della gestione delle “strisce blu” per cinque anni nel comune d’Ischia. Un piano peraltro “riveduto e corretto” dalla Giunta con l’ultima delibera approvata a luglio dopo la prima decisione adottata a marzo.

I tempi sono stretti in quanto, dopo la conclusione del rapporto con la “SIS”, ad aprile il servizio era stato affidato temporaneamente per sei mesi alla “T.M.P.” di Portici, appunto nelle more dell’espletamento della gara.
Come già deciso e ora ribadito nella determina a contrarre adottata dal comandante della Polizia Locale dott.ssa Chiara Romano, la gara d’appalto sarà espletata avvalendosi della Centrale Unica di Committenza CUC “Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana”, con la quale il Comune di Ischia ha stipulato apposita convenzione nel 2023.

Il mega-piano partorito dall’Amministrazione Ferrandino viene così esaustivamente denominato: «Appalto di servizi per la gestione integrata delle aree di sosta e mobilità del territorio comunale – Manutenzione full-risk di numero 47 parcometri e prelevamento monete, fornitura di hardware/software per la gestione abbonamenti e sanzionamento, rifacimento segnaletica orizzontale, fornitura di segnaletica verticale, assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria full risk dell’impianto di automazione parcheggio, selezione, formazione ed assunzione di personale dipendente».

A luglio, come detto, a seguito della relazione dello stesso comandante, la Giunta aveva parzialmente integrato e modificato la precedente delibera di marzo approvando il “Progetto di servizio della gestione delle aree di sosta e mobilità del territorio comunale a pagamento senza custodia nel Comune di Ischia”, per l’affidamento quinquiennale del servizio «con l’obiettivo di attuare un sistema più aggiornato in termini di organizzazione e tecnologia, al fine di garantire maggiore efficienza, riduzione delle infrazioni e migliore fruizione degli spazi di sosta da parte della cittadinanza e dei visitatori».

LE ATTIVITA’ PREVISTE NELL’APPALTO

Viene dettagliatamente descritto l’oggetto dell’affidamento, ovvero «l’appalto di servizi per la gestione integrata delle aree di sosta e mobilità del territorio comunale che includa stalli di sosta a pagamento, non a pagamento senza regolamentazione, non a pagamento con regolamentazione mediante disco orario e stalli riservati ai disabili e alle altre categorie specifiche; il servizio include la manutenzione full-risk di numero 47 parcometri e prelevamento monete, ripristino della piena funzionalità dei parcometri di proprietà dell’ente e dell’intero sistema di automazione del parcheggio sito in Via Alfredo De Luca (costituito da 6 varchi automatizzati e 1 cassa automatica), fornitura di hardware/software per la gestione abbonamenti e sanzionamento, rifacimento segnaletica orizzontale almeno 1 volta all’anno, fornitura di numero 200 pali e targhe per l’intero periodo contrattuale, assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria full risk dell’impianto di automazione parcheggio, selezione, formazione ed assunzione di personale dipendente cui sarà conferito il potere di contestazione delle infrazioni relative alla sosta e alla fermata, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi in tutte le strade oggetto del presente affidamento e meglio dettagliate nella Relazione di Progetto, nonché ulteriori servizi meglio dettagliati nel capitolato tecnico».

Il quadro economico presenta un importo complessivo di 1.760.076,60 euro; l’importo del servizio per la durata di cinque anni è stimato in 1.214.750 e quello totale in 1.277.397,50; 1.264.750 euro l’importo a base di gara.
La determina conferma l’urgenza di avviare le procedure di affidamento «approsimandosi la scadenza naturale del contratto in essere».

Rup è la stessa dott.ssa Romano, che ha anche provveduto a nominare un gruppo di lavoro e a nominare il direttore dell’esecuzione, ma i dipendenti interessati vengono indicati con il solo numero di matricola.

Stante l’importo dell’appalto, superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, si procederà mediante procedura di gara aperta con l’aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo. I termini per la ricezione delle offerte saranno di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. I tempi sono stretti, ma l’appalto da aggiudicare è “complesso”.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos