Ischia inaugura il “Triangolo Oncologico Partenopeo”: due giorni di scienza, clinica e rete tra le isole del Golfo

Ischia si trasforma, il 1° e 2 ottobre, in capitale campana dell’oncologia con il debutto del “Triangolo Oncologico Partenopeo”, il convegno scientifico promosso dall’ASL Napoli 2 Nord e ospitato all’Hotel Pagoda. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: costruire una rete stabile tra Ischia, Procida e Capri e la terraferma, garantendo alle comunità insulari lo stesso accesso all’innovazione terapeutica delle grandi strutture metropolitane.

Il convegno, accreditato con 10 crediti ECM, è rivolto a un’ampia platea di professionisti e si apre mercoledì 1° ottobre con i saluti istituzionali del direttore generale dell’ASL Napoli 2 Nord, Mario Vanni, del direttore sanitario Pina Di Girolamo Faraone e di Ernesto Falconio, direttore sanitario del presidio “A. Rizzoli” di Lacco Ameno. A introdurre i lavori sarà il professor S. I. S. Fattoruso, presidente scientifico dell’evento.

Il programma scientifico

La prima giornata è dedicata a due macro-aree: i tumori genito-urinari e il carcinoma del colon-retto.

Nella sessione GU, moderata da G. Facchini, S. Lastoria e A. Martino, si affronteranno il carcinoma renale con C. Barraco, i tumori della vescica con L. Formisano e il carcinoma prostatico con A. D’Arienzo, fino al punto di vista chirurgico di A. Cioffi. A discutere i casi e a stimolare il confronto interverranno esperti come G.M. Fusco, P. Scannapieco, D. Loffredo e altri.

Dalle 16.30 spazio invece al colon-retto, con A. Marvaso, R. Addeo, P. Incoronato e S. Corelli alla guida della sessione. G. Santabarbara affronterà il carcinoma del colon in fase localizzata, V. De Falco parlerà di carcinoma del retto, M. Laterza della fase metastatica, mentre F. Pizza porterà l’esperienza chirurgica laparoscopica. Non mancherà un focus sul ruolo dell’endoscopista e sulle sindromi ereditarie con M. Campione, e un approfondimento sulla gestione del CVC nel paziente oncologico con A. Russo. La giornata si chiuderà con una plenaria guidata da Fattoruso.

Il 2 ottobre, invece, riflettori puntati sul carcinoma mammario. Moderatori M. Orditura, G. Leo e F. Riccardi. S. Fattoruso aprirà la sessione sulle forme HER2, seguito da A. Ruggiero con i tumori luminali e da A. Frattolillo con i triplo negativi. La discussione sarà animata da oncologi e ricercatori come A. Marvaso, P. Maione, S. Cicala e altri.

Particolare rilievo avrà la sessione sulle pazienti con mutazioni BRCA 1 e 2: il trattamento medico del carcinoma mammario e ovarico sarà affidato a V. Di Lauro e I. Cerillo, mentre R. Ruocco affronterà l’impatto psicologico del vivere con la mutazione, a fianco del contributo ginecologico di R. Esposito e M. Santagata. Anche qui discussione finale con esperti e plenaria conclusiva.

Un progetto di rete

Il valore dell’evento non si esaurisce nel programma scientifico. Il “Triangolo Oncologico Partenopeo” vuole essere un modello organizzativo e culturale: un convegno itinerante, che ogni anno farà tappa in una delle isole del Golfo, creando continuità formativa e assistenziale. In un territorio che conosce bene le difficoltà logistiche dei pazienti oncologici, la scelta di partire da Ischia assume un significato preciso: colmare il divario geografico, ridurre le distanze e fare dell’insularità una risorsa per la cooperazione.

“Portare l’innovazione a portata di mare”, come recita la presentazione ufficiale, diventa così una missione: offrire agli operatori sanitari strumenti aggiornati e ai pazienti una rete capace di garantire diagnosi, terapie e supporto psicologico senza dover affrontare sempre la fatica di viaggi e trasferimenti.

Con la prima edizione del “Triangolo Oncologico Partenopeo” prende forma un laboratorio scientifico e sociale che guarda al futuro della sanità campana: un futuro fatto di ricerca condivisa, collaborazione tra specialisti e attenzione alle comunità più fragili.