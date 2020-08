Ischia in un mare di d€biti: ok del consiglio ad una voragine di 76,5 milioni di euro

Gaetano Di Meglio | Il comune di Ischia ha approvato il suo bilancio 2019, ovvero, un mare di debiti. 59 milioni di residui attivi e 17 milioni di disavanzo che vanno ripianati entro 45 giorni con una delibera di consiglio comunale: è questo il vero senso del consiglio comunale di Ischia di ieri.

Un mare di debiti e di “giochi” di milioni di euro che si sono caricati sulle spalle i consiglieri comunali che, nel frattempo, non hanno avuto nessuna parte nella gestione dell’ente. Belle statuine chiamate ad alzare la manina per dire si (lo hanno fatto in 11) senza che nessuno di loro, però, avesse avuto mezza voce in capitolo nelle scelte compiute dall’amministrazione!

Per Ida De Maio e tutti gli altri, infatti, ora resta solo la responsabilità, potenziale, dinanzi alla Corte dei Conti che dovrebbe chiedergli conto delle azioni border-line operate dal sindaco e dagli uffici come l’affidamento ad Area riscossioni, ad esempio.

Il collegio revisori dei conti, rilevando le irregolarità non sanate nel bilancio, evidenzia che è emerso, in ragione delle diverse modalità di calcolo dell’accantonamento all’FCDE, un disavanzo pari ad euro 17.546.843,89, da ripianare ai sensi e per gli effetti dell’art 39 quater del dl 30 dicembre 2019 n. 162 convertito in Legge n. 8 del 28 febbraio 2020. Il Collegio invita l’Ente a stabilire le modalità di recupero con deliberazione del Consiglio comunale munita del parere dell’Organo di revisione contabile, entro 45 giorni dall’approvazione del Rendiconto 2019.”

E da oggi, inizia il count down verso la risalita di questi 17 milioni e mezzo di debiti mal gestiti. E’ questa, però, la somma della gestione economica del comune di Ischia da parte di Enzo Ferrandino. Un buco enorme!

A questi milioni, ovviamente, vanno aggiunti anche quelli relativi ai residui attivi. Già, è giusto ricordare che il comune di Ischia si trova davanti ad una vera e propria voragine: 59 milioni di euro di soldini che mancano nelle casse!

E non abbiamo ancora contato i 12 milioni di euro che nel 2019 non sono stati incassati e recuperati dal comune, e non vogliamo rimarcare, ancora, che nelle casse comunali 26 di questi 59 milioni di euro sono spariti sono negli ultimi 4 anni.

Assurdi i numeri e assurda la gestione.

Un altro dato politico e amministrativo, infatti, viene fuori dalle parole del Responsabile dei Servizi Finanziari, dott. Antonio Bernasconi, che scrive: «I bilanci delle società partecipate anno 2019 sono stati approvati, ma non sono stati ancora trasmessi allo scrivente servizi».

Già, il consiglio comunale ha approvato ad occhi chiusi. Il consiglio comunale approva un bilancio così pesante per i cittadini senza vedere gli atti. Strano se non fosse il comune gestito da Enzo Ferrandino.

E proprio per questi motivi, Gianluca Trani ha annunciato sia una denuncia alla Corte dei Conti, soprattutto in merito alle manovre di bilancio che hanno visto “sparire” ben otto milioni di euro dai residui, sia un esposto, dettagliato, al Prefetto di Napoli (quel Valentini che incontra mezzo mondo ma sta lontano da Ischia!), il dottor Valentini, in merito alla mancata esibizione di diversi documenti.

Una denuncia, questa annunciata dal leader dell’opposizione in consiglio comunale che arriva dopo le giustificazioni di Bernasconi prima e Montuori. Due giustificazione diverse ma che, volendo, lasciano il tempo che trovano.

Se Montuori ha evidenziato i limiti nei quali è autorizzato a muoversi il segretario comunale, Bernasconi, invece, si è nascosto dietro il terremoto del 2017 e dietro l’emergenza Covid. Pensate un po’, per “nascondere” gli atti del 2019 è stato buono un evento che non ha nulla a che fare con il comune di Ischia e un altro che è arrivato 3 mesi dopo. Oltre alla fantasia, ci vuole un coraggio da leoni per essere così sfacciati con un consigliere comunale.

Trani, non aveva chiesto nessuna luna, ma solo “in relazione ai residui attivi tributari si chiede, a stretto giro per esaminare al meglio i documenti oggetto di discussione del convocando consiglio comunale, idonea relazione dalla quale emergono le verifiche effettuate che giustifichino la cancellazione e il mantenimento a residuo delle partite stesse, nonché precisazione delle azioni poste in essere per il recupero coattivo ed i relativi costi. Si chiede inoltre nominativi delle partite cancellate e di quelle da riscuotere e il perché ad oggi non risultano riscosse. Altresì si chiede di sapere quanti rateizzi sono stati concessi e se sono corredati delle fideiussioni prescritte e se vengono onorati mensilmente come da piano di rateizzo.”

Una richiesta semplice e di atti che dovrebbero essere già in possesso del dirigente. Perché, se non è così, beh, allora mica dobbiamo pensare gli 8 milioni cancellati dai residui sono un numero inventato? Per un bilancio che si trova con 17 milioni di debiti è difficile sapere “quanti rateizzi sono stati concessi e se sono corredati delle fideiussioni prescritte e se vengono onorati mensilmente come da piano di rateizzo”? Questa cosa che a Ischia si debba nascondere tutto non va proprio bene. Ricordate l’elenco dei beneficiari dei buoni spesa reso noto con 45 giorni di ritardo? La verità è nessuno deve sapere così il Sindaco può fare tutta la propaganda che vuole e dire cose senza che nessuno gli rinfacci la verità. Ma, per fortuna, non siamo tutti nuvole passeggere. Ad esempio, caro Enzo, il Bar La Dolce Sosta è in regola con il rateizzo concesso negli anni scorsi ? E come per La Dolce Sosta, tutti gli altri?…

Il civico consesso, nel frattempo, ha approvato gli altri punti all’ordine del giorno. Si al nuovo al regolamento edilizio e si, soprattutto, anche al nuovo poltronificio di Ischia Risorsa Mare. Ora Enzo ha 3 posti nel consiglio di amministrazione dove poter accontentare le “belle statuine” del consiglio comunale. Pensate che da Gennaio, nonostante la crisi di maggioranza, Ghirelli risulta ancora essere il liquidatore di Ischia Risorsa Mare perché il comune non ha mai comunicato il cambio alla Camera di Commercio. Belle statuite che fanno la spesa a Via Iasolino….