Ischia in TV con la CNN

L’isola d’Ischia con le sue bellezze e la sua tradizione culinaria continua a far innamorare di sé.

Ben lo sanno i telespettatori dell’atteso programma “Searching for Italy” con Stanley Tucci che, oggi, per la seconda volta si son ritrovati catapultati nelle nostre tradizioni culinarie.

“Watching Stanley Tucci Searching for Italy on CNN channel, he is in Ischia eating rabbit. It looks beautiful there, can’t wait to visit”

E’ solo uno dei tanti messaggi derivanti dall’Effetto Stanley Tucci” che sta risvegliando un interesse (mai scomparso) degli americani per la nostra terra.