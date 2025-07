Ischia in primo piano su Rai 1: lo chef Ciro Calise e le sue ricette conquistano Uno Mattina Estate

Ischia si racconta con eleganza e sapore, grazie alla presenza dello chef Ciro Calise, volto noto della ristorazione isolana, ospite nella trasmissione Uno Mattina Estate su Rai 1. Nella puntata andata in onda il 29 luglio, Calise ha portato sul piccolo schermo un frammento autentico dell’isola verde, attraverso due piatti simbolo della sua cucina: il filetto di spigola agli agrumi e il celebre rotolone di melanzane. Due ricette che raccontano il territorio, combinando tradizione e creatività, nel segno di una cucina raffinata ma profondamente radicata nelle stagioni e nei prodotti locali.

Lo chef, anima del ristorante “La Lampara” all’interno dell’Hotel Miramare e Castello, ha saputo conquistare i telespettatori con gesti misurati e parole semplici, lasciando che fossero le immagini dei suoi piatti a parlare. Il filetto di spigola, impreziosito da un mix di agrumi, ha evocato la freschezza del mare e la dolcezza delle campagne ischitane, mentre il rotolone di melanzane, piatto amatissimo e ormai iconico, ha raccontato la parte più rustica e verace della gastronomia isolana.

A guidare il programma nella stagione 2025 sono Alessandro Greco e Carolina Rey. Il primo, volto già consolidato del palinsesto estivo di Rai 1, è stato affiancato quest’anno da Rey, conduttrice apprezzata per il suo stile fresco e garbato. Insieme hanno dato vita a una conduzione equilibrata, capace di alternare momenti di attualità e intrattenimento, con una sensibilità particolare per le eccellenze del territorio.

L’intervento di Ciro Calise, favorito anche dall’amico Franco Cavallaro, si è inserito perfettamente in questa cornice, portando in primo piano non solo la sua cucina, ma anche l’identità profonda di Ischia. Un’isola che non smette di raccontarsi attraverso i suoi interpreti migliori, capaci di rappresentarla con orgoglio e competenza. Calise, infatti, non è solo uno chef di talento, ma un autentico ambasciatore del gusto mediterraneo, interprete di una cucina che sa farsi racconto, memoria, emozione.

Ancora una volta, la televisione nazionale ha dato spazio a una voce ischitana autentica, capace di coniugare la passione per la cucina con l’amore per la propria terra. E Ischia, con uno dei suoi figli più eccellenti, si è mostrata per ciò che è: una culla di bellezza, cultura e sapori senza tempo.