“Ischia in Passerella” incanta il Borgo di Ischia Ponte: tre serate di moda, bellezza e arte nel cuore dell’isola

Nel suggestivo scenario del Borgo di Ischia Ponte, incorniciato dal maestoso Castello Aragonese e dalla splendida Baia di Cartaromana, si è svolta con grande successo la seconda edizione di “Ischia in Passerella”, evento dedicato alla moda, all’arte e all’artigianato ischitano.

Dal 19 al 21 giugno, il Piazzale delle Alghe si è trasformato in una passerella sotto le stelle, accogliendo tre serate indimenticabili all’insegna dell’eleganza, della creatività e della promozione del Made in Ischia. Ideato e diretto dall’art director Daniela Scotti, organizzato da Comune di Ischia, Ischia Risorsa Mare e DMO ISCHIA, il progetto ha celebrato per tre giorni l’anima autentica dell’isola, tra tradizione e modernità, ottenendo una straordinaria partecipazione di pubblico.

19 giugno: Miss Italia illumina Ischia

Ad aprire l’evento, giovedì 19 giugno, è stata la selezione regionale del concorso nazionale Miss Italia, il terzo più seguito in Italia. A partire dalle 21.30, il pubblico ha potuto assistere a una serata ricca di emozioni, condotta da Erennio De Vita e coreografata da Cinzia Imparato, con la direzione dell’Agenzia Miss Italia Campania di Antonio Contaldo.

Le splendide concorrenti si sono alternate in passerella, sognando la corona da Miss per una notte. La giuria, composta da esperti del settore moda e bellezza, ha proclamato sette finaliste: Miss Ischia in Passerella: Dalila Amoroso; Miss Rocchetta Bellezza: Anna Rosa Cascone; Miss Framesi: Serena Borrelli; 4ª classificata: Elisa Amalfitano; 5ª classificata: Angela Ambrosio; 6ª classificata: Vittoria Populino; 7ª classificata: Roberta Nugnes

Un momento particolarmente toccante della serata è stato l’intervento della makeup artist Concetta Curci, che ha realizzato una performance di body painting dal titolo “Metamorfosi”, simbolo di trasformazione e rinascita, mentre il cantautore Emanuele Picozzi ha ricevuto un riconoscimento per il suo secondo disco d’oro e si è esibito con grande entusiasmo del pubblico.

20 giugno: la moda come espressione d’arte

Venerdì 20 giugno ha avuto come protagonista la moda. Il tema dell’edizione 2025, “Vacanze a Ischia”, ha ispirato un viaggio tra risvegli eleganti, mare raffinato, shopping d’autore e serate indimenticabili. In passerella, accompagnate dalle modelle di Miss Italia, si sono alternate le collezioni di: Daniela Grillo Beachwear: “Un mare di classe ispirato a Madre Terra”, con costumi su misura dai toni caldi del deserto. Sergio Modamare: “Un cosmopolitan ischitano per le vie dello shopping”, moda artigianale dai colori vivaci e linee fluide. Ciaravolo Gioielli: “Brilliamo di luce per la serata”, con creazioni uniche in oro, diamanti, turchesi e coralli. Piero Camello: “Serate ed eventi esotici al chiaror di luna”, con kimono luxury ispirati a una moderna Butterfly, già protagonisti della International Fashion Week di Milano. Ospite della serata, ancora una volta, Emanuele Picozzi, che ha regalato al pubblico tre brani del suo repertorio.

21 giugno: arte, tradizione e alta moda

Sabato 21 si è tenuta la serata conclusiva, presentata da Daniela Scotti, e aperta dal raffinato concerto del Trio Akesios, composto da Carlo Pesce (flauto), Ester Rando (sassofono) e Restituta Rando (chitarra), che hanno reinterpretato brani classici della tradizione napoletana.

A seguire, la sfilata ha celebrato alcune eccellenze artigianali dell’isola: De Vivo: “Risveglio Ischitano e Collezione d’Amare”, con eleganti pigiami, abbigliamento e accessori in tessuti pregiati e borse artigianali. Alex Miru: “La magia dei kaftani sartoriali ischitani”, per donne libere e senza tempo. Gioielleria Lanfreschi: “Omaggio all’isola d’Ischia”, ispirata alla pianta Monstera e alla tradizione vitivinicola ischitana. Ciro De Angelis: “Regine per una notte”, con abiti couture che uniscono arte sartoriale e poesia visiva. Un tocco di dolcezza è stato aggiunto dalla Pasticceria Dolci Fantasie, che ha offerto alle modelle i tradizionali cornetti ischitani, rendendo la sfilata ancora più originale.

Una sinergia di talento e passione

“Ischia in Passerella” si conferma un evento di alto profilo che promuove l’artigianalità, il talento e le eccellenze dell’isola. Una vera e propria vetrina del Made in Ischia, resa possibile grazie alla sinergia tra professionisti animati da un’unica passione: valorizzare l’identità dell’isola nel mondo.

L’art director Daniela Scotti ha voluto ringraziare calorosamente: Il Comune di Ischia, nella persona del Sindaco Enzo Ferrandino; La società Ischia Risorsa Mare; Vincenzo Agnese e la DMO ISCHIA per la collaborazione; Il fotografo Marco Galano; Lo staff dell’infopoint VisitIschia (Lorenza, Grazia, Mariangela); Il tecnico audio/luci Tony Romano; Le eleganti modelle e il team Miss Italia Campania; L’artista Felice Meo, per le splendide statue in esposizione; La Pasticceria Dolci Fantasie e Luigi D’Ambra Boccia; Medmar Navi

“Questa è la bella Ischia che ci piace raccontare” – conclude Daniela Scotti – “e l’augurio è che ogni anno la squadra si arricchisca di nuove realtà artigianali e professionali”.