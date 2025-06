Ischia in passerella, dal 19 al 21 giugno evento ad Ischia Ponte dedicato alla moda. Giovedì l’apertura con Miss Italia

Il 19, 20 e 21 giugno alle ore 21:00 al P.zzale delle Alghe ad Ischia Ponte ritorna a grande richiesta l’evento “Ischia in passerella” che lo scorso 25 settembre accese per la prima volta i riflettori sulla moda e l’artigianato made in Ischia. Evento curato e diretto da Daniela Scotti e promosso dal Comune di Ischia ed dalla DMO Ischia Risorsa Mare per la promozione turistica ed economica del territorio.

Quest’anno la passerella della bellezza, della moda, dell’artigianato e dello spettacolo attenderà i tanti ospiti per ben tre giorni consecutivi nel meraviglioso Piazzale delle Alghe incorniciati tra il maestoso Castello Aragonese e la splendida baia di Cartaromana.

La prima serata, quella del 19 giugno, sarà dedicata a Miss Italia con una tappa della selezione di Miss Italia Campania a cui tutte le ragazze tra i 18 e i 30 anni potranno partecipare ed iscriversi gratuitamente (whatsapp 3792911366) e che premierà non solo la bellezza ma anche l’eleganza e la classe consegnando alla vincitrice la fascia di semifinalista di Miss Italia Campania e Miss Ischia in passerella.

L’evento proseguirà i giorni 20 e 21 giugno con sfilate, esibizioni e tanto spettacolo dedicato al made in Ischia e non solo. La partecipazione è stata aperta a tutti gli operatori del settore moda, gioielleria, bellezza, artigianato ed accessori interessati.

Saranno tre serate straordinarie dedicate alla bellezza della nostra meravigliosa Isola durante le quali si accenderanno i riflettori sulle attività trainanti e fondamentali del nostro paese. Ed è a loro che quest’evento è dedicato, perché insieme gli si possa dare la giusta luce, forza ed eleganza. Si potrà riscoprire la bellezza di capi unici e personalizzati con stilisti, artigiani del cucito e accessori, commercianti del settore moda e abbigliamento, gioiellieri , esperti del beauty e delle acconciature con modelle d’eccezione e saremo circondati dall’eleganza di una location unica e suggestiva che solo Ischia può offrire.

Queste le premesse di un evento che siamo certi sarà in continua evoluzione trasformando la nostra amata Ischia anche nella località ideale per grandi eventi moda e spettacolo come è stato in passato e come auspichiamo possa diventare in un presente e futuro non troppo prossimo.