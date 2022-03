Ischia. Imprese che assumono, scatta l’agevolazione sulla Tari

Il Comune d’Ischia applica le misure di sostegno alle aziende previste nell’ambito delle iniziative legate alla pandemia. In questo caso si tratta delle agevolazioni per la Tari 2020 e 2021 per specifiche attività economiche commerciali e artigianali operanti sul territorio comunale che hanno continuato ad operare e anzi hanno effettuato assunzioni nel periodo dell’emergenza Covid-19. Nell’avviso pubblicato dal rup Tiziana Iacono si spiega che le agevolazioni sulla tassa rifiuti hanno l’obiettivo di premiare «quelle utenze non domestiche del comparto turistico che in regime di mercato ristretto – biennio 2020/2021 – comunque operano e garantiscono livelli di occupazione idonei a salvaguardare il benessere economico e sociale dell’intera comunità». Uno sforzo che si intende dunque ricompensare alla luce del gravoso onere rappresentato dal pagamento di tasse e tributi in un periodo in cui gli incassi si sono drammaticamente ridotti. Tanto che molti non sono riusciti a pagare nei tempi dovuti. Adesso arriva una boccata d’ossigeno.

L’importo complessivo a disposizione ammonta per l’agevolazione Tari 2020 a 768.934,02 euro e per la Tari 2021 a 222.866,42 euro. Potranno beneficiare delle agevolazioni le imprese che «hanno assunto/assumono personale o mantengano in forza i dipendenti nel periodo dal 01/03/2020 al 31/12/2021, con contratti a tempo indeterminato e/o determinato». E che inoltre alla data del 30/04/2022, siano in regola con il pagamento della Tarsu/Tares/Tari per le annualità sino al 31/12/2019 e non abbiano contenziosi in essere con il Comune di Ischia aventi ad oggetto Tarsu/Tares/Tari. E che posseggano ulteriori requisiti tra cui ovviamente l’iscrizione nei relativi registri e il non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento.

L’agevolazione viene determinata nella misura di euro 700, «per ciascuna unità assunta nel periodo dal 01/03/2020 al 31/12/2021, con contratti a tempo indeterminato e/o determinato della durata non inferiore a 4 mesi; nella misura di euro 500,00 per ciascuna unità assunta nel periodo dal 01/03/2020 al 31/12/2021, con contratti a tempo indeterminato e/o determinato di qualsiasi durata. Nel caso di contratto di somministrazione o contratti similari di esternalizzazione del servizio, l’agevolazione è, comunque, riconosciuta all’impresa che gestisce l’attività principale e non alla impresa di somministrazione o titolare del contratto di esternalizzazione del servizio, nella misura ridotta del 50% degli importi sopra evidenziati per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato».

Le istanze dovranno essere presentate dalle ore 8.00 del 2 maggio alle ore1 12.00 del 15 maggio (termine perentorio).

In caso le risorse disponibili siano inferiori a quelle spettanti alle istanze ammissibili, il rup ne riconoscerà l’assegnazione, sino ad esaurimento del fondo, in base all’ordine di presentazione delle domande per ciascun anno.

Ovviamente è prevista una verifica a campione delle dichiarazioni rese nelle istanze.