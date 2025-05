Ischia: impianti sportivi all’anno zero. E quel muro di Miàno… | #4WD

Le ultime dichiarazioni al nostro giornale del presidente dell’Ischia Pino Taglialatela (“Non posso più andare avanti da solo. L’Ischia ha bisogno di stabilità e di una base solida. Sono pronto a cedere gratuitamente il club a chi voglia davvero investire, ma deve restare sull’isola”) confermano in pieno quanto sto predicando da anni sulla necessità indifferibile che Ischia sappia meritarsi con uno sforzo collettivo e non con i fondi dell’ormai introvabile filantropo di turno lo spettacolo sportivo di una società calcistica a certi livelli, zittendo definitivamente quelli che, per dirla tutta, continuano a voler assistere allo show e criticare deliberatamente senza metter mano alla tasca più del proprio biglietto o abbonamento. E a questo proposito, mi chiedo se i soliti noti che quando si vociferava del possibile interessamento di Aurelio De Laurentiis a rilevare l’Ischia si opposero perché “l’Ischia non dev’essere colonizzata da nessuno”, oggi farebbero lo stesso rispetto all’ennesimo rischio che, come spesso accade, non ci si riesca ad iscrivere neppure al campionato.

Ma bando alle chiacchiere e, peggio ancora, alla coda di paglia di certi leoni da tastiera sedicenti tifosi, ai quali forse bruciano più i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli perché qualcuno di loro tifa Milan o altra compagine tutt’altro che nostrana che il rischio dell’ennesima scomparsa dell’Ischia, oggi vorrei parlare di quella che è la situazione che riguarda, ancora una volta, gli impianti sportivi del Comune di Ischia. Il loro stato di degrado non è certo la piaga più importante e mal curata dall’incapacità dell’amministrazione in carica (ci sono problemi ben più gravi, ricordiamolo), ma è sicuramente un chiaro segnale di quanto dalle nostre parti avremmo bisogno di ben altra guida.

E’ di pochi giorni fa la comunicazione ufficiale del sindaco Enzo Ferrandino che non vi è alcuna certezza sulla possibilità di concludere i lavori al “Mazzella” prima dell’inizio del prossimo campionato di serie D e forse, visti i “chiari di luna” in società, questa potrebbe essere una preoccupazione in meno per il primo cittadino e i suoi. Ma non va dimenticato che la piscina comunale è ancora chiusa e non v’è traccia di notizie certe sui lavori da eseguirvi. Così come va tenuto presente non solo che i Vigili del Fuoco, pochi giorni fa, hanno transennato il vecchio ingresso della tribuna retroporta e i primi posti auto sotto la tribuna del vecchio “Rispoli” per la “sfraucatura” cadente, ma che alcune “farfalline” ben informate ritengono che il celeberrimo “muro ‘e Miàno”, ovvero la storica parete bordocampo che confina con le abitazioni retrostanti e che il mitico Aniello, custode dei bei tempi, scavalcava con la leggerezza di un ginnasta per andare a recuperare i palloni finiti in proprietà privata, sia decisamente pericolante, ma nessuno sembra preoccuparsene, forse per non scontentare le scuole calcio che ne usufruiscono per le proprie attività ma, se così fosse, mettendo a rischio i tanti giovani che lo frequentano. Dulcis in fundo, ai campi da tennis comunali, con il Comune che fa finta di niente, continua dal 1 maggio scorso la gestione “abusiva” da parte dell’associazione Ischia Lido, che al momento e in attesa della discussione del nuovo ricorso al TAR già a ruolo, risulta sì vincitrice/assegnataria del bando di gara dal 30 aprile, ma avrebbe dovuto attendere poco più di un mese da allora prima di poter sottoscrivere un nuovo contratto di gestione con il Comune e continuare la propria attività, magari in attesa dell’esito del ricorso. Chi risponderà del danno erariale di questo lungo periodo di attività sine titulo e, soprattutto, di tanti indebiti incassi? E pensate che al momento, mentre Vi scrivo, sono in corso i lavori di rifacimento del manto in terra rossa dei campi: chi li pagherà? E a che titolo? Quasi quasi lo chiedo alla Procura…