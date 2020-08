Le foto che vedete sono state scattate da un nostro lettore alle ore 8.00 (circa) di domenica 16 agosto 2020 e testimoniano come, purtroppo, non vi sia rispetto degli orari per il conferimento dell’immondizia, soprattutto nei giorni festivi.

“Dopo il blitz dei vigili – ci scrive il nostro lettore – alcune aree sono pulite, come ad esempio piazzale Battistessa. Ma nelle aree limitrofe vige la noncuranza assoluta. Riusciremo mai ad avere cittadini più civili?”