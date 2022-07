Ischia, imbarcazione ormeggiata al gavitello affonda davanti San Pietro

Ida Trofa | Un’imbarcazione ormeggiata su gavitello è affondata in zona San Pietro. Sul posto sono prontamente accorsi i militari della Guardia Costiera e sono intervenuti i sommozzatori autorizzati per recuperare il mezzo nautico. E’ accaduto nella giornata di oggi e si tratta di un’imbarcazione di non grosse dimensioni su cui sono in corso le verifiche per il possibile danno ambientale.

Dall’imbarcazione sono fuoriusciti liquidi oleosi nel momento in cui è affondata, ma sono state immediatamente adottate misure di contenimento del danno ambientale.

Fino a ieri sera l’imbarcazione era ormeggiata senza denotare alcun problema. Poi l’improvviso affondamento dell’imbarcazione, salda al gavitello. Al momento non sembrano essere state rilevate cause esterne e le operazioni di recupero sono terminate nel migliori dei modi.