Ischia, il sindaco rinnova quattro incarichi fino al 31 dicembre

Il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino con proprio decreto ha rinnovato fino al 31 dicembre 2024 gli incarichi a un responsabile di Servizio e tre funzionari di elevata qualificazione in forza al comune.

Si inizia con l’Ing. Francesco Fermo, «incaricato a tempo determinato e pieno, quale Responsabile del Servizio sperimentale n. 20 – verifica ed esame pratiche sanatoria delle opere edilizie abusive – area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, già precedentemente incaricato in eguale ruolo». Si prosegue con la dott.ssa Valeria Pesce, incaricata a tempo determinato e pieno, di specialista in attività amministrative e contabili, – area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, addetta alle attività istituzionali dell’ufficio di staff a supporto degli organi di direzione politica (Sindaco e Giunta), già precedentemente incaricata in eguale ruolo».

Rinnovo anche per l’ing. Paolo Regine, «incaricato a tempo determinato part time, 18 ore settimanali, inquadrato nell’area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, addetto alle attività istituzionali dell’ufficio di staff a supporto degli organi di direzione politica (Sindaco e Giunta) e attività connesse alle problematiche legate all’emergenza, tutt’oggi in essere, per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’isola di Ischia il 26 novembre 2022, già precedentemente incaricato in eguale ruolo».

Infine analoga decisione per quanto riguarda la dott.ssa Annamaria Scotto, «incaricata a tempo determinato e pieno, di specialista in attività amministrative e contabili, – area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, addetta alle attività istituzionali dell’ufficio di staff a supporto degli organi di direzione politica (Sindaco e Giunta), già precedentemente incaricata in eguale ruolo». Come detto, tutti i rinnovi sono efficaci dalla data di adozione del decreto fino a fine anno.