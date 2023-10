Ischia, il sindaco incontra il “fronte ecologista”

Ugo De Rosa | Si è svolto, presso la sala consiliare del Comune d’Ischia, l’agognato confronto – per fare il punto sulla situazione di abbandono e degrado in cui versa il Maschio del Castello Aragonese – col sindaco Enzo Ferrandino, richiesto fin dall’agosto scorso, dal Fronte Unito Ecologista dell’Isola di Tifeo, a cui aderiscono alcune tra le principali forze sociali locali.

Presenti al “briefing”, tra gli altri, i rappresentanti di: Lega Ambiente (Peppe Mazzara), Verdi Ambiente e Società (Nicola Lamonica), Il Germoglio (Gianni Vuoso), Pan Assoverdi S. (Rino Romano) nonché il “free lance” Franco Borgogna, Anna Ballirano (funzionaria dell’ARPAC) la pittrice Clementina Petroni, l’ing. Benedetto Manna.

Pur confermando la massima disponibilità al dialogo con le organizzazioni portatrici d’interessi collettivi – nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4, Cost.) – il “primo cittadino” si è fatto cogliere impreparato sui dettagli tecnico/legali della vicenda che riguarda l’ex proprietà (nelle quale risulterebbero realizzate anche opere edilizie abusive) della Soc. “Castello d’Ischia”, poi passata all’armatore Nicola D’Abundo ed adesso – a causa delle disavventure giudiziarie dell’imprenditore foriano – sotto l’egida del Tribunale Fallimentare di Napoli.

Il sindaco ha dato appuntamento agli esponenti ambientalisti (che si erano già incontrati con l’On. Alessandro Caramiello del Gruppo “5 Stelle” alla Camera) ad un nuovo vertice – da concordare – al quale interverranno il Segretario Comunale, il Capo dell’Ufficio Tecnico, il Responsabile del Settore Contenzioso.

Nel corso della discussione di mercoledì, presso la residenza municipale, fronteggiante il settecentesco Palazzo Reale, dedicato al protomedico Francesco Buonocore, sono stati inoltre sfiorati altri argomenti d’attualità: la risistemazione di via Iasolino coi famosi “sanpietrini stampati sull’asfalto” (“Era impossibile, per l’Amministrazione, accollarsi i costi per la continua manutenzione dei cubetti di porfido veri e propri” ha detto Ferrandino) la prevenzione degli incendi boschivi, le ordinanze contingibili ed urgenti in materia d’inquinamento atmosferico, le sanzioni inflitte alla Telecom per lavori non autorizzati, i tentativi di dismissione del Faro (acquistato dal Comune d’Ischia, nel 1999) allocato nel Castel Gerone, il regolamento, già vigente, ma non pienamente applicato, sull’albo delle associazioni del Terzo Settore.

Romano, infine, ha ricordato che una quota non inferiore al 50% dei proventi derivanti dalle violazioni automobilistiche, dev’essere destinata alla manutenzione della segnaletica stradale, alla sistemazione delle strade e al miglioramento della viabilità, allo svolgimento di corsi, nelle scuole, sulla sicurezza urbana, per interventi in favore delle piste ciclabili o per incrementare l’uso della bicicletta.

Lapidario il punto di vista dell’ex guardia zoofila sulla proposta dei “fanatici della doppietta” – prospettata alla Reg. Campania ed al Min. dell’Ambiente – tesa a revocare o ridurre le Aree S.I.C. sull’isola verde, per non penalizzare l’attività venatoria: “E’ un’iniziativa – sostiene Romano – che non merita commenti! Il primo elenco dei Siti d’Importanza Comunitaria, ora trasformati (dal 2019) in Zone Speciali di Conservazione, fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2000. I seguaci di Diana si sono accorti, dopo 23 anni, della Direttiva Habitat, sol perché prevede limitazioni sulla caccia. Non sanno nemmeno che le determinazioni su tali aree protette, soggette al diritto unionale, non dipendono dalle Autorità Nazionali, bensì dalla Commissione Europea!”