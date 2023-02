Ischia: il riscatto della capolista. “Con un’ottima prestazione, il risultato è una conseguenza”

L’amaro pareggio contro il Massa Lubrense è ormai un lontano ricordo, nell’ambiente isolano c’è un solo diktat: pensare alla prossima gara contro il Villa Literno. L’Ischia deve ritornare a vincere per dimenticare quanto accaduto al Mazzella e per mantenere la vetta della classifica. Il team gialloblù sarà atteso dalla trasferta sulla terraferma. Mister Enrico Buonocore, nella classica conferenza stampa, ha evidenziato l’importanza del prossimo appuntamento in agenda ed è ritornato sul pari del turno precedente: “Sarà una partita molto importante, l’approccio dovrà essere determinante perché con l’atteggiamento giusto si vince. Credo che ci sia un divario importante tra le due squadre perché il Villa Literno ha cambiato tanto, se non tutto, rispetto all’andata. Ci sono tanti giovani, bisogna stare attenti.

Dal canto nostro, non possiamo più pensare, ma dobbiamo approcciare diversamente dalle ultime due disputate. Con un buon approccio, potremmo fare una buona partita che è la cosa più importante. Con un’ottima prestazione, il risultato sarà una conseguenza. La mia squadra, assieme all’Albanova, crea più occasioni di tutte. Sono molto equilibrato, dovrei parlare bastonare di meno i miei giocatori. Avete visto la partita del Forio contro la Maddalonese? Il Forio ha fatto una grande partita e la Maddalonese la classica gara da fare, noi contro il Massa Lubrense abbiamo creato tanto. Ero dispiaciuto per com’è andato l’incontro, secondo me avremmo potuto fare meglio, nonostante si siano messi tutti dietro, lanciando la palla nella nostra metà campo senza seguirla.

Abbiamo creato 7/8 occasioni da gol e non siamo riusciti a segnare, ho rivisto la partita. In una partita con tante opportunità create, devi essere contento. Sicuramente dobbiamo fare di più”.

Poi, Buonocore ha sottolineato le ultime prestazioni della sua squadra e ha parlato delle numerose azioni sviluppate: “Anche con Pomigliano e Savoia abbiamo creato tanto e segnato poco, poi dipende sempre dagli avversari. Per vedere una buona partita devono esserci due squadre che cercano di fare la stessa cosa. Ci sono squadre che intercettano il pallone con i difensori e buttano fuori, si dice che hanno fatto una buona partita per una fase difensiva attenta. Le altre che creano 4/5 occasioni da gol e non segnano, si dice che hanno fatto una prestazione normale. Noi abbiamo avuto qualche difficoltà contro il Massa Lubrense, ma anche contro Pomigliano e Savoia non abbiamo concretizzato tutte le opportunità avute.

È vero anche che, in quelle due partite, abbiamo concesso qualcosa e che loro hanno sfiorato il gol, ma bisogna contare quante occasioni abbiamo creato sbagliando la scelta decisiva. Contro il Massa Lubrense, qualora avessimo avuto un po’ più di serenità e trovato il gol, avremmo chiuso la partita come le precedenti. Nel primo tempo non siamo riusciti a trovare il varco giusto, nella ripresa abbiamo sbagliato qualcosa: la partita è andata avanti ed è arrivata l’ansia. In partite come queste è importante la giocata del singolo. L’elemento dell’ultima giocata, per com’è composta la squadra, è Brienza. Se ci fosse stato domenica, sarebbe stato fondamentale. L’abbiamo recuperato, mi auguro che da qui alla fine possa essere sempre presente e ci possa dare il suo contributo che per noi è molto importante”.

Infine, un passaggio sulla formazione che scenderà in campo e sulle condizioni di Simonetti, uscito non al meglio dall’ultimo allenamento: “Abbiamo provato un po’ di situazioni, ma abbiamo ancora un allenamento. Gli otto o nove che giocano sempre, ci saranno: poi faremo qualche rotazione. Qualche cambio per far rifiatare qualcuno ci sarà. Sono 7 o 8 mesi che qualcuno gioca sempre, un turno di riposo è molto importante. Simonetti? Ha sentito un fastidio dietro la gamba, credo non sia nulla di preoccupante”