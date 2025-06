Ischia, il mito e la sostanza | #4WD

“Ahi serva Ischia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di provincie, ma bordello!”. Dopo un confronto con un carissimo amico in merito al mio 4WARD di sabato sul traffico, ecco mutuato – sostituendo ITALIA con ISCHIA – uno dei più famosi versi danteschi. Una riflessione che, come si legge anche nella Treccani, “per quanto lontana nel tempo, ci aiuta a comprendere quanto il nostro mondo sia ancora inconsciamente frammentato” e, aggiungo io, quanta ulteriore frammentazione, disorientamento e smarrimento di valori fondanti caratterizzino la nostra società isolana.Ischia, nel suo splendore naturale, continua ad affascinare chi la visita, ma dietro il velo pittoresco si cela una realtà sempre più compromessa. Il malcostume, l’arroganza, l’egoismo ricorrente e il malgoverno, con le sue figure logore dall’agire timoroso e incompetente, stanno abbrutendo la vita quotidiana dei residenti e intaccando irrimediabilmente l’identità profonda del territorio.La deriva è visibile ovunque: nell’urbanistica caotica, nell’estetica cittadina, nella mobilità impazzita, nella gestione approssimativa dei rifiuti, nella fragilità delle strutture pubbliche. Ma è soprattutto nel disinteresse generale, nella rassegnazione diffusa, che si misura la reale portata del problema. Le strade raccontano di un’isola che non si prende più cura di sé, come se quella deriva fosse stata istituzionalizzata nelle coscienze locali, l’emergenza ambientale cronicizzata, e il traffico – simbolo dell’incapacità di pensare in termini collettivi – è solo la punta dell’iceberg.Il malgoverno, qui, non è solo mancanza di visione, ma spesso anche rinuncia alla responsabilità. Decisioni fondamentali vengono rinviate, compromesse, svendute a logiche di corto respiro e di consenso facile. Gli amministratori sembrano più impegnati a gestire equilibri interni che a progettare un futuro. La politica locale appare debole, priva di autorevolezza, chiusa in un eterno presente dove l’interesse generale cede il passo alle convenienze personali ed elettoralistiche.E mentre tutto ciò accade, il cittadino si abitua. Il degrado diventa sfondo abituale, l’inefficienza una scusa condivisa. La partecipazione civica è minima, quando non del tutto assente. Le nuove generazioni, cresciute in questo scenario, fanno fatica a immaginare un’alternativa. Molti scelgono la fuga, altri l’adattamento. Si perde così, lentamente, quel legame profondo tra il luogo e chi lo abita.Eppure, paradossalmente, Ischia resta un luogo ricercato, celebrato, fotografato. L’estate porta turisti, eventi, applausi. La vetrina resta attraente, ma è sempre più una rappresentazione teatrale: bella da guardare, ma staccata dalla realtà di chi sull’isola vive dodici mesi l’anno. Si vende il mito, mentre si svende la sostanza.Serve allora il coraggio della verità. Dire che Ischia non è (più) quel paradiso incontaminato non significa rinnegarla, ma amarla in modo più profondo e autentico. Significa chiedersi cosa possiamo fare – cittadini, istituzioni, associazioni – per riportare la nostra comunità a una dimensione di dignità. Serve una ricostruzione morale prima ancora che materiale.Ischia non ha bisogno solo di turisti, ma di coscienze sveglie. Di cittadini vigili, di amministratori che osano. Ha bisogno di visione, di educazione civica, di legalità quotidiana. Di un cambiamento che parta dal basso ma trovi guida in alto. Che riconosca nella bellezza non solo un dono, ma una responsabilità. Che pensi in grande, pur restando coi piedi per terra.Perché se è vero che siamo “nave sanza nocchiere in gran tempesta”, è altrettanto vero che la rotta si può ancora invertire. Ma per farlo dobbiamo riscoprire il significato di parole come comunità, cura, futuro. E smettere di accontentarci delle briciole di un’immagine che non ci rappresenta più.