Ischia, il mister alla vigilia del Cassino: «Abbiamo lavorato tanto e bene, ora non ci sono più alibi»

«Sono abituato a guardare il bicchiere mezzo pieno, ma da domani non ci saranno più alibi»

L’Ischia si prepara a vivere una stagione tutta da scrivere, dopo l’esordio in Coppa Italia e una rivoluzione estiva che ha portato sull’isola volti nuovi e ambizioni rinnovate. Alla vigilia della sfida di campionato contro il Cassino, il tecnico gialloblù ha fatto il punto sul lavoro svolto, analizzando la gara di Pagani, soffermandosi sugli aspetti tattici e sugli uomini a disposizione, tra giovani in crescita e nuovi innesti da integrare.

Il mister ha parlato con lucidità e franchezza, toccando tutti i temi più caldi: dal mercato estivo al ritiro, dalla prima uscita ufficiale fino alle prospettive immediate in campionato. Ha riconosciuto le difficoltà iniziali, ma ha sottolineato anche i segnali di crescita, l’entusiasmo dei giovani e la solidità del gruppo che la società gli ha messo a disposizione. Parole che trasmettono fiducia e la volontà di guardare avanti, con la convinzione che la squadra possa presto mostrare il suo vero volto.

Dopo l’antipasto di Coppa Italia comincia una nuova stagione, con una squadra rivoluzionata e arrivi scaglionati sull’isola. Mister, le chiedo: in questa fase prevalgono le incognite, le certezze o, come spesso accade, la verità sta nel mezzo?

«Mi piace pensare che il lavoro svolto abbia superato tutte le difficoltà del caso, perché sapevamo bene di essere una squadra giovane, completamente nuova. Sono abituato a guardare il bicchiere mezzo pieno, anche se comprendo lo scetticismo di qualcuno: faccio questo mestiere da tempo e so che emozioni ed emotività si raccolgono tutte nel risultato. Giocare bene conta fino alla domenica sera, poi il lunedì si guarda il giornale e la classifica, e vale lo stesso per la proposta di gioco. Con tutte le difficoltà abbiamo lavorato tanto e bene. Il primo vero tirocinio è stato quello di Pagani: qualche difficoltà c’è stata, non lo nascondiamo, ma nella seconda parte si è vista una crescita e i ragazzi hanno capito che era soltanto la prima partita, con dei “piani di volo” da testare. Da domani, però, non ci saranno più alibi».

Il secondo tempo di Pagani rappresenta quel bicchiere mezzo pieno a cui lei accennava poco fa. Domani, però, vi attende un avversario che in questo girone, nelle ultime due stagioni, non ha fatto bene ma benissimo. Quale bicchiere mezzo pieno si aspetta dalla sua squadra?

«Gli avversari fanno parte del percorso e vanno rispettati, ma credo che la nostra forza debba risiedere sempre nella proposta di gioco. Questa è una squadra buona, con qualità, quantità e freschezza ben miscelate. Non mi lamento affatto, anzi: sono soddisfatto del mercato e di ciò che ha fatto la società, mettendomi a disposizione una rosa che, per gli obiettivi fissati, è ampiamente alla portata. Naturalmente dovremo dimostrarlo sul campo. Il bicchiere mezzo pieno si vedrà soltanto giocando. L’avversario è gagliardo, forte e ben allenato, ma il rispetto che portiamo agli altri non cambia nulla nel nostro percorso».

Facendo un bilancio tra mercato, ritiro e la gara di Pagani, lei stesso ha parlato di un secondo tempo importante da parte della squadra. Avete sicuramente rivisto la partita: che valutazione avete dato alla prestazione?

«L’Ischia può fare molto di più. Il primo tempo ha avuto quei dieci, quindici minuti fisiologici che fanno parte del percorso di una squadra nuova, con pochi minuti giocati insieme. Possiamo raccontarla come vogliamo, ma la verità è che, sul 2-0, la Paganese ha cercato di gestire la gara con maggiore prudenza. Noi siamo riusciti ad alzare un po il baricentro, anche se l’errore sul primo gol ha indirizzato la partita. Forse è stato ingenuo prendere anche il secondo, arrivato in un momento in cui già stavamo vivendo le maggiori difficoltà. Il primo tempo ci ha messo in difficoltà, ma il secondo ci ha tirato fuori. Abbiamo visto cose su cui lavorare, ma sono convinto che possiamo fare sicuramente meglio».

Restando alla partita di Pagani, prima di parlare del Cassino: abbiamo visto tre cambi tra primo e secondo tempo, una sorta di rotazione per capire quali fossero le soluzioni migliori. In particolare, Romano e Habachi a un certo punto si sono invertiti di posizione, ma l’esperimento non sembra aver premiato. Quale combinazione ha preferito?

«Quando parlavo di miscela, intendevo proprio la possibilità di cambiare interpreti. Questa squadra può variare molto, in ogni ruolo abbiamo due o tre ballottaggi aperti. Credo che la risposta migliore l’abbiano data i ragazzi in campo: Di Lauro e Boiano hanno disputato una grande partita, Castagna finché è rimasto in campo si è confermato importante, Desiato è entrato benissimo. Molle, Pipolo e Faella stanno crescendo visibilmente. È normale che, in base alle caratteristiche dei giovani, si debba miscelare con i giocatori più esperti. Possiamo variare molto, con Romano, Bacci, De Filippis, Castagna, Palizzi. Davanti possiamo sempre giocare con un interprete in più. Castagna, pur essendo un under, è già un elemento importante. La scelta non manca».

Restando in tema under, c’è un giovane che lo scorso anno ha fatto molto bene in Eccellenza con il Forio. Si sapeva che al termine del campionato avesse accusato qualche problema di pubalgia: lo ha risolto? È subito disponibile?

«Del ragazzo mi hanno parlato tutti molto bene, mi sono documentato e credo sia evidente che, pur essendo giovane, abbia già una buona esperienza di categoria e la possibilità di ricoprire più ruoli, il che è un vantaggio. Non è arrivato in perfette condizioni fisiche perché si è aggregato più tardi e con un piccolo problema al pube, che però ha risolto. Nell’ultima settimana si è allenato regolarmente e ieri ha disputato anche un tempo, mostrandosi in crescita. Vediamo se per domenica sarà pronto: domani valuteremo se inserirlo tra i venti convocati. Sarà una mia scelta».

Abbiamo notato un baricentro molto alto, ma un centrocampo meno compatto rispetto al solito. È stata una scelta tattica? Gli esterni ci sono sembrati forse troppo avanzati rispetto alla linea mediana, creando in certi momenti una zona centrale troppo piena o, al contrario, troppo vuota.

«Sì, nel primo tempo direi che abbiamo fatto male. Dai dati GPS risulta che i due esterni hanno percorso quasi sei chilometri ciascuno in un tempo, ma abbiamo corso male, senza coprire bene il campo. I tre mediani hanno fatto fatica perché costretti a coprire distanze troppo lunghe e la squadra è risultata sbilanciata, ma in maniera errata. Io sono per la propensione offensiva, perché per vincere bisogna fare gol, ma serve equilibrio. Nel secondo tempo, anche con tre punte di ruolo, siamo stati più equilibrati anche in mediana. Il rientro di Gille ha aiutato molto e le distanze tra i reparti sono migliorate. In sintesi, nel primo tempo la squadra era troppo lunga, nella ripresa invece più raccolta».

Grande gara di Montanino, che ha macinato chilometri ed è stato l’anima della mediana. Prestazione forse meno evidente quella di Bertumeu, complice l’adattamento al nuovo calcio ma anche il fatto che non sia stato cercato molto. Due volte è stato servito nel secondo tempo, con un paio di palle di testa – una di Castagna, l’altra forse di De Filippis – ma nel complesso è sembrato poco coinvolto.

«Secondo me abbiamo sbagliato a lasciarlo troppo solo. Nel primo tempo stava cercando di fare il suo lavoro e nelle due occasioni in cui è stato lanciato ha creato pericoli: una spaccata fermata dal difensore e un tiro ribattuto in angolo. Anche su una palla rubata da Romano in uscita, potevamo servirlo meglio, invece Vincenzo ha abbassato la testa e Bertumeu era lì libero. Non è stato poco servito, ma nelle poche occasioni che ha avuto è stato molto pericoloso. È normale che dobbiamo metterci di più al servizio del nostro centravanti».

Tutte le indicazioni raccolte dalla gara contro la Paganese come le avete analizzate, anche in vista della sfida con il Cassino? Una partita di Coppa serve anche a farsi un’idea degli schieramenti, a creare un gruppo e a costruire identità. Che idea si è fatto dell’Ischia in proiezione campionato?

«Ci tengo a dire una cosa che ripeto spesso anche ai miei calciatori. Il martedì, quando rivediamo la partita con la match analysis, impiego tre o quattro minuti per correggere gli errori e le cose da migliorare, poi per me la lavagna è da cancellare: bisogna guardare avanti, non vedo l’ora che arrivi la partita successiva. È normale che tutte le domande siano legate all’unica uscita fatta, quella con la Paganese, e ci si chieda: siamo così? Siamo brutti, siamo belli? Tutti hanno ragione, anche i tifosi ragionano così. Ma l’Ischia può fare molto di più. Ora però deve pensare al Cassino, al Budoni e soprattutto a se stessa. La partita con la Paganese è archiviata: capisco che fosse la prima occasione per giudicare questa squadra nuova, ma bisogna darle il peso che merita. Per me è un episodio già passato, che deve servire da spunto ma non certo per tagliarsi le mani dopo una sola partita».

Riguardo al Cassino, che avversario si aspetta? È una squadra che conoscete, già affrontata due anni fa, e lei da esperto di queste categorie può tracciarne un’analisi.

«Il Cassino è una buona squadra e lo ha dimostrato domenica contro una corazzata come la Sarnese. Nel primo tempo ha un po’ pagato lo scotto di affrontare subito un avversario così forte, un po’ come è successo a noi, ma tolto quel periodo ha giocato molto bene. Nel secondo tempo, schierata con il 4-3-3, ha fatto davvero un’ottima gara. È una squadra da prendere con le molle, soprattutto quando gioca in casa: lo scorso anno mi sembra abbia perso pochissimo, quasi a fare punteggio pieno, e anche due anni fa si confermò solida. Ha cambiato allenatore, ma ora ne ha uno molto esperto. Dal mio punto di vista, il Cassino è una buonissima squadra, ma anche l’Ischia lo è».

Mister, Kamara ha salutato la squadra per motivi familiari. Era stato scelto nella prima fase di mercato come difensore centrale di riferimento, ma ha lasciato il gruppo. Al suo posto è arrivato il finlandese Iiro Aijo: come cambia la difesa e che inserimento si aspetta? Inoltre, dopo la prestazione di Desiato, potrebbe esserci spazio per lui dal primo minuto contro il Cassino?

«Per quanto riguarda Kamara, ci ha lasciato dieci, quindici giorni fa per problemi familiari. Era un giocatore importante, su cui avevamo puntato molto, ma la società si è mossa subito trovando un sostituto altrettanto valido. Aijo rispecchia la nostra volontà: è un centrale importante, arruolabile, che si allena con noi da otto-nove giorni. Ovviamente deve imparare la lingua, perché è fondamentale che il giocatore si immerga subito nella realtà in cui vive. Io stesso chiedo ai ragazzi stranieri di parlare italiano il prima possibile, ancora prima di adattarsi all’ischitano: devono integrarsi velocemente. Per il resto, in difesa ha già fatto bene e se la gioca alla pari con gli altri, anche con gli over. Possiamo tranquillamente schierare quattro o cinque under, non è un problema, perché i ragazzi hanno risposto bene. La competizione interna è aperta e questo non può che farci crescere».

Domani mattina lascerete il Mazzella per partire in ritiro, senza la consueta rifinitura. Rispetto ai venti convocati di Pagani, ha già in mente qualche valutazione? C’è qualcuno che comincia a delinearsi come escluso in vista del campionato, considerando che stavolta ci sono in palio tre punti?

«Siamo in 27 con i due portieri, quindi inevitabilmente cinque o sei resteranno fuori. Dobbiamo soltanto attendere il tesseramento di un giovane, per il resto sono tutti a disposizione. Domani sceglieremo i 21 che partiranno per affrontare il Cassino. La competenza e la responsabilità della scelta spettano a me, e selezionerò i migliori per questa partita. Al momento sono tutti recuperati, tranne qualche acciaccato che sta migliorando. Abbiamo recuperato anche un giocatore importante, mentre l’unico che probabilmente non sarà disponibile è Izzo, ancora alle prese con un problema all’adduttore».