Ischia, il focolaio non si spegne: altri 2 contagi in 24 ore collegati al 92enne trasferito a Napoli

Ida Trofa | Contagio senza fine. Emergono ancora positivi al nuovo Coronavirus ad Ischia da un focolaio circoscritto e ben definito, stando alle rassicurazioni delle Autorità sanitarie locali venuto alla luce dopo il ricovero di un 92 enne di Barano.

Nel merito, infatti, due nuovi casi sono emersi ed entrambe risultano collegati a cluster del contagio dell’anziano che ha contratto il Covid -19. L’indagine epidemiologica aperta, ha fatto emergere già ben 5 casi collegati tra di loro, nell’ambito familiare e non solo. Con l’uomo, trasferito presso il Covid Center di Napoli martedi 25 agosto, risultano già infetti tre familiari dello stesso, la sua badante e un familiare della badante.

Nel bollettino diramato e consegnato anche ai COC comunali, l’Asl ha comunicato che sono risultati positivi al Covid 19. Si tratta, però, per la quasi totalità di soggetti asintomatici e per la maggior parte già in isolamento fiduciario.

Week end ad alta carica d’infezione con 1 nuovo caso e 5 ricoveri in ospedale con sintomi evidenti

La pandemia, le infezioni e i sospetti casi da Covid continuano ad aleggiare sulla comunità. Difficile andare oltre. Questo fine settimana porta in dote all’Isola 1 nuovo contagio nel comune di Forio con la necessità quasi fine a se stessa di avviare l’indagine epidemiologica per risalire ai contatti e alla possibile diffusione del virus. Solo un contagio accertato il 5 settembre su ben 119 casi in tutta la Campania, ma ben 5 casi sospetti ricoverati presso la contumacia del Rizzoli. Sospetti con sintomatologia tipica e, soprattutto, con febbre alta. Un caso in particolare tiene desta l’attenzione de sanitaria ed è quello di una 27enne isolana.

Il bollettino di ieri in Campania parla di altri 183 positivi, nessuna vittima e due pazienti guariti.

Un totale cosi raggiunto. 100 positivi su 5.427 tamponi al 6 settembre. Di questi 5 sono collegati ai rientri dalla Sardegna e 16 connessi ad altri rientri. ; nessuna vittima (il numero complessivo resta fermo a 448) e 2 pazienti guariti (4.478 in totale). A questi si aggiungono 83 positivi (rientri e cittadini non campani) su 2.139 tamponi relativi agli ultimi giorni e che erano in attesa di elaborazione.

Dopo i flop di queste settimane di proclami e campagna elettorale sulla pelle della gente dallo scorso week end, infatti, l’attuale governatore della Regione Vincenzo De Luca parla di volere arrivare, da qui ai prossimi 3 mesi, a 12mila tamponi al giorno con risultati entro le 24 ore dal prelievo.

Da oggi si dovrebbe entrare a pieno regime. Troppi ritardi nei risultati dei tamponi, anche una settimana, e gente costretta a rimanere in quarantena per l’attesa di sapere se fosse stata contagiata o no. Addirittura attende in quarantena con l’obbligo di essere sottoposta a tampone. Anche colpa dell’ordinanza che ha imposto, solo in Campania, tampone obbligatorio per i rientri dall’estero e dalla Sardegna. Il risultato è stato un ingorgo e l’inutilità di una disposizione che in pochi rispettano . Senza contare l’aumento dei tamponi che dovrà coinvolgere anche 130mila tra insegnanti e personale scolastico vario. Un lavoro enorme. Per questo è stato dato il sospirato via libera ai tamponi anche ai lavoratori privati e non solo le strutture pubbliche. Fatti che da mesi chiedevano anche le opposizioni politiche.

Perché si punta a far fare i test a tutto il personale scolastico (a ieri i docenti che hanno aderito erano una percentuale del 23,8 per cento) in previsione dell’inizio delle lezioni che dovrebbe essere spostato, è ormai sicuro, al prossimo 24 settembre e non il 14.

Tutto secondo copione. Contraddizioni, incognite ed incertezze continuano ad accompagnare questo assurdo 2020 a base di “ Coronavirus“.