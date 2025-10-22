Ischia, il depuratore s’ha da fare. La Regione restituisce 3.747 mq, e ne acquisisce 4.652

La guerra del depuratore di San Pietro sembra non conoscere fine. Dopo anni di contenziosi e lavori incompiuti, la Regione Campania ha finalmente dato esecuzione alla sentenza n. 838 del 3 febbraio 2025 del Consiglio di Stato, ma la società Limparo S.r.l., proprietaria dei terreni, non ha accettato la decisione e ha riaperto il fronte giudiziario con un nuovo ricorso al TAR Campania.

La vicenda ha origini lontane. L’area di San Pietro, nel Comune d’Ischia, era stata oggetto nel 2001 di una procedura espropriativa per la realizzazione dell’impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Ischia e Barano. Dopo anni di stasi e proroghe, il progetto è rimasto sospeso, mentre i terreni della Limparo sono rimasti occupati senza che l’opera fosse completata nei termini previsti.

Nel 2020, la società aveva ottenuto una sentenza favorevole dal TAR Campania, che aveva ordinato la restituzione delle aree e il pagamento dell’indennità di occupazione. Ma quattro anni dopo, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione, accogliendo l’appello della Regione Campania, sostenuta anche dal Comune d’Ischia, e stabilendo un principio di fondo: “l’Amministrazione deve pronunciarsi formalmente, ma resta libera di scegliere tra restituzione e acquisizione sanante, tenendo conto della “irreversibile trasformazione dei luoghi”.

Il Supremo Consesso amministrativo ha infatti precisato che il TAR aveva travalicato i limiti della propria giurisdizione, “esautorando ogni margine di discrezionalità in capo all’Amministrazione”, e che invece spettava alla Regione Campania “assumere immediatamente la decisione se retrocedere le aree al privato ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 327/2001, ovvero, in alternativa, disporne la immediata acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del medesimo decreto”.

La sentenza, nel dispositivo finale, ha imposto tempi stringenti: “entro novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza la Regione dovrà pronunciarsi mediante un provvedimento formale ed espresso”, con la previsione che, in caso di inerzia, “vi provvederà in sua sostituzione e a sue spese il Commissario Straordinario Unico per la Depurazione”.

A dare seguito alla decisione è stato, il 18 aprile 2025, il Direttore Generale della Regione Campania, Antonello Barretta, che ha firmato un articolato “provvedimento espresso – Esecuzione Sentenza 838/2025 Consiglio di Stato”, indirizzato alla Limparo S.r.l., al Commissario Straordinario Unico e al Comune d’Ischia.

Nel documento, la Direzione per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti scrive: “Con riferimento alla sentenza n. 838/2025, si riscontra alle istanze della società Limparo come di seguito: Lo scrivente Ente provvederà alla restituzione ad horas dell’area di mq 3.747 corrispondenti alle aree non irreversibilmente trasformate ed evidenziate con tratteggio verde nella planimetria allegata. A tal uopo si indica il giorno 6 maggio 2025 alle ore 11.00 presso i luoghi: presenzieranno alle operazioni per conto dell’Ente regionale il Geom. Vincenzo Trinchillo e il Geom. Salvatore Martone.”

Ma la parte più rilevante arriva subito dopo: “Contestualmente si rende noto che la Regione Campania provvederà altresì al pagamento dell’indennità di occupazione legittima (dal 2010 al 30 giugno 2016) ed illegittima (dal 30 giugno 2016 ad oggi) per un importo complessivo di euro 782.071,58, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria.”

La nota, firmata anche dai funzionari Maria Claudia Chiariello e Vincenzo Trinchillo, contiene un passaggio decisivo per il futuro dell’opera: “Si dichiara sin d’ora l’attualità dell’interesse al completamento dell’opera (impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Ischia e Barano); per cui, previa deliberazione dell’organo regionale competente, l’Ente procederà con l’iter finalizzato all’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del DPR 327/2001 per le seguenti aree: mq 4.652.”

Il provvedimento, dunque, restituisce una parte dei terreni e acquisisce il resto, completando la fase amministrativa imposta dal Consiglio di Stato. Allo stesso tempo, invita la Limparo a presentare le proprie osservazioni “onde consentire una effettiva comparazione degli interessi contrapposti”.

Ma la storia non finisce qui. Il 16 giugno 2025, la Limparo S.r.l., rappresentata dall’avvocato Isidoro Di Meglio, ha notificato un nuovo ricorso al TAR Campania per chiedere l’annullamento dell’atto regionale del 18 aprile. Nel ricorso si contesta la legittimità del procedimento e la quantificazione dell’indennità, sostenendo che l’acquisizione sarebbe avvenuta in violazione del principio di buona amministrazione e delle garanzie del privato.

Il Comune d’Ischia, parte chiamata in causa insieme alla Regione, si è immediatamente costituito in giudizio per difendere la scelta pubblica. Con una determina a firma del dirigente Raffaele Montuori, il Comune ha incaricato l’avvocato Giampaolo Buono di rappresentarlo in sede amministrativa specificando che la costituzione è “necessaria al fine di tutelare adeguatamente i diritti dell’Ente, non ravvisandosi, allo stato, elementi a supporto della fondatezza della pretesa azionata”.

La posizione del Comune è chiara: difendere la prosecuzione dell’opera e l’acquisizione delle aree “in quanto il completamento del depuratore rappresenta un interesse pubblico primario, a tutela dell’ambiente e della salute”. Intanto, il Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, indicato nella stessa sentenza del Consiglio di Stato come possibile Commissario ad acta in caso di inerzia, resta parte attiva nel monitoraggio del procedimento.

L’intera vicenda, che ormai copre più di due decenni, rappresenta un caso emblematico di conflitto tra diritto di proprietà e interesse pubblico. L’impianto di San Pietro, finanziato sin dal 2002 con delibere CIPE per oltre 30 milioni di euro, avrebbe dovuto risolvere definitivamente il problema della depurazione per due Comuni, ma è oggi un simbolo di ritardi, errori e contenziosi.

Mentre la Regione Campania tenta di chiudere la partita attraverso la formalizzazione dell’acquisizione e il pagamento delle somme dovute, la Limparo continua a opporsi, determinata a difendere il proprio diritto di proprietà e a contestare la “sanatoria” imposta.

Sul tavolo del TAR Campania torna dunque, per l’ennesima volta, la “guerra di San Pietro”: un contenzioso che incarna la parabola di un’opera pubblica mai completata, sospesa da vent’anni tra giurisprudenza, burocrazia e territorio. E mentre le carte si accumulano, l’impianto resta incompiuto, l’ambiente attende risposte e l’isola continua a convivere con l’eterno cantiere di un depuratore che, più che un’infrastruttura, è ormai diventato un caso di scuola del diritto amministrativo italiano.

La decisione della Regione: restituzione parziale e acquisizione sanante

Con il provvedimento espresso del 18 aprile 2025, la Regione Campania ha dato esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 838/2025, chiudendo formalmente il procedimento aperto sulla proprietà dei terreni di San Pietro.

L’atto, firmato dal direttore generale Antonello Barretta e dai funzionari Maria Claudia Chiariello e Vincenzo Trinchillo, sancisce due decisioni distinte.

Da un lato, la restituzione immediata di 3.747 metri quadrati “corrispondenti alle aree non irreversibilmente trasformate”, con data fissata per la riconsegna e la presenza dei tecnici regionali.

Dall’altro, la volontà di acquisire definitivamente 4.652 metri quadrati di terreno, quelli dove sorge l’impianto di depurazione, “in ragione dell’attualità dell’interesse pubblico al completamento dell’opera”, applicando la procedura di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. 327/2001.

La Regione ha inoltre riconosciuto alla società Limparo S.r.l. un’indennità complessiva di 782.071,58 euro, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, per l’occupazione delle aree dal 2010 fino all’attualità.

Con questa scelta, l’amministrazione regionale ha tradotto in atto concreto quanto previsto dal Consiglio di Stato: restituire ciò che può essere restituito e regolarizzare, con l’indennizzo dovuto, la parte ormai trasformata dall’opera pubblica. Un passo verso la chiusura di una delle più lunghe e intricate vicende amministrative dell’isola.