Ischia, il Comune sopprime il posteggio taxi in Via De Luca: protesta di Unimpresa. Appello al Sindaco Ferrandino

Decisione controversa quella assunta dal Comune di Ischia, che con un provvedimento della Polizia Locale ha disposto la soppressione del posteggio taxi in Via De Luca, all’altezza del civico 155, a partire da domani, 17 luglio. Una scelta che ha generato immediata reazione da parte degli operatori del trasporto pubblico non di linea e delle associazioni di categoria.

A scendere in campo è stata Unimpresa/Mobilità – Sitan/ATN, che ha indirizzato una nota ufficiale al Sindaco del Comune di Ischia, Enzo Ferrandino, all’Assessore ai Trasporti e al Comandante della Polizia Municipale, esprimendo “stupore” per una decisione giudicata lesiva per l’intero comparto taxi.

“Con questo atto – scrivono Raffaele Serpico e Pasquale Ottaviano, firmatari della nota – si conferma una visione miope del servizio taxi, considerato alla stregua di un mezzo privato, quando invece si tratta di un servizio pubblico essenziale, regolato dalla Legge 21/92.”

Il provvedimento, che impone il divieto di sosta H24 lungo il tratto interessato, priva i taxi di uno spazio fondamentale per l’accoglienza e l’accessibilità, soprattutto in piena stagione turistica. Unimpresa chiede espressamente al Sindaco Enzo Ferrandino di intervenire con una deroga, al fine di garantire la continuità e la visibilità del servizio taxi.

“Le alternative proposte – prosegue la lettera – non rispettano gli standard minimi di fruibilità e accessibilità: non rendono il servizio visibile né facilmente raggiungibile, rendendolo di fatto inutilizzabile.”

La nota ricorda inoltre che già lo scorso 10 giugno l’associazione aveva sollecitato l’attivazione di una “macchina sostitutiva”, proposta rimasta ad oggi priva di riscontro.

“Il servizio pubblico va agevolato, non nascosto”, sottolineano ancora i rappresentanti di Unimpresa, anticipando che verranno intraprese tutte le azioni necessarie per tutelare gli interessi della categoria taxi.

L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Enzo Ferrandino è ora chiamata a rispondere a un’esigenza concreta che riguarda non solo gli operatori del settore, ma anche residenti e turisti che ogni giorno si affidano al servizio taxi per i propri spostamenti sull’isola.