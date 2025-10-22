Ischia, il Comune si difende contro i Villari per pinete e la “Publiparking” che “rivuole” i parcometri

Il Comune d’Ischia deve difendersi in tre contenziosi, dei quali due sicuramente degni di nota, ovvero con la “Publiparking”, la società vecchio gestore delle “strisce blu”, e con gli eredi Villari. Tre casi che hanno comportato l’incarico ad altrettanti legali.

La controversia con la “Publiparking” riguarda la «regolarizzazione del trasferimento dell’impianto dei parcometri e varchi di rilevazione Ztl – contratto per il servizio di gestione delle aree di sosta e mobilità del territorio comunale a pagamento senza custodia – contratto repertorio del 3.3.2017». Il contratto era scaduto a novembre 2023 ma la società era poi rientrata brevemente “dalla finestra” con un affidamento temporaneo. Nella chiusura del rapporto con il Comune qualcosa evidentemente non è andata per il verso giusto. Come è prassi, a settembre scorso la “Publiparking” ha notificato al Comune l’invito alla procedura di mediazione della controversia.

Il responsabile del Servizio 1 competente al contenzioso dott. Raffaele Montuori ha dunque proceduto alla nomina del legale per rappresentare l’Ente nella proposta, «per l’attuale fase di mediazione stragiudiziale e per l’eventuale fase giudiziale, al fine di poter tutelare adeguatamente i diritti dell’ente, atteso che nessun importo risulta allo stato dovuto dal Comune di Ischia alla società istante». Viene puntualizzato quest’ultimo aspetto e di qui, in caso di mancato accordo, si finirà dinanzi al giudice ordinario. L’incarico di patrocinio legale è stato conferito all’avv. Francesco Mazzella.

I VILLARI “RECLAMANO” SULL’INSEDIAMENTO DEL COMMISSARIO AD ACTA

Il secondo caso, come detto, riguarda l’infinito e “spinoso” contenzioso con gli eredi Villari per le porzioni di pinete occupate senza titolo negli anni Ottanta, non essendo mai stato formalizzato l’esproprio. Pur avendo presentato appello al Consiglio di Stato, a seguito dell’ultima sentenza del Tar il Comune ha avviato l’iter per l’acquisizione sanante e la Giunta ad agosto aveva approvato la delibera di indirizzo al responsabile del Servizio Patrimonio per la predisposizione di tutti gli atti necessari all’adozione del provvedimento di acquisizione, compresa la perizia estimativa per gli indennizzi. Ogni decisione definitiva era stata però rinviata all’esito del giudizio di appello.

Sta di fatto che a fine settembre è stato notificato il reclamo innanzi al Tar proposto da Carlo Villari e altri, per l’ottemperanza delle sentenze del 2022 e 2025 e l’annullamento dell’ultima delibera di Giunta, del verbale di insediamento del commissario ad acta, nonché dei due provvedimenti adottati dal Servizio Patrimonio. La Giunta aveva appunto dato seguito a quanto stabilito dall’ultimo commissario ad acta nominato, il dott. de Angelis Effrem di Torreruggiero, insediatosi a fine luglio. Ma evidentemente anche qui i Villari ritengono di avere motivi di contestazione.

Un ulteriore inasprimento del contenzioso, e Montuori evidenzia la necessità di costituirsi per tutelare adeguatamente i diritti dell’Ente. L’incarico di patrocinio è stato conferito all’avv. Leonardo Mennella, che già rappresenta il Comune nella controversia, e tra le attività previste viene compresa anche l’«eventuale transazione».

L’ultimo “nodo” riguarda la querelle con dieci cittadini che nel 2024 si erano visti dare torto dal giudice monocratico della Sezione Distaccata di Ischia dott.ssa Maddalena Venenzia. Venendo condannati alla refusione delle spese di lite sostenute dal Comune e dalla “Imeco”, in entrambi i casi quantificate in oltre 2.906 euro.

Una sentenza che i dieci riferiscono non essere mai stata notificata e che hanno impugnato dinanzi alla Corte di Appello di Napoli.

Anche in questo caso il responsabile del contenzioso evidenzia la necessità di costituirsi «non ravvisandosi, allo stato, elementi a supporto della fondatezza della pretesa azionata». L’incarico legale è stato conferito all’avv. Giuseppe Morgera, anche in questo caso ipotizzando una eventuale transazione.