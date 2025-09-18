giovedì, Settembre 18, 2025
Ischia, il Comune può indire i concorsi. Deserta la mobilità obbligatoria

Devono essere coperti due posti di istruttore direttivo amministrativo e uno di istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e parziale nell’Area dei Funzionari. Per la quarta unità tecnica progressione interna

La procedura di mobilità obbligatoria indetta dal Comune d’Ischia per l’assunzione di tre funzionari ha avuto esito negativo. L’Amministrazione comunale, con la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2025/2027 e la dotazione organica approvata dalla Giunta ad aprile scorso ha previsto per l’anno in corso la copertura di quattro posti.

Solo tre le nuove assunzioni a tempo indeterminato, però: due unità appartenenti all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione con profilo di specialista in attività amministrative part time (18 ore settimanali); una unità appartenente all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione con profilo di specialista in attività tecniche (ingegnere, architetto) part time (18 ore settimanali). Per la quarta, relativa sempre ad una unità nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione con profilo di specialista in attività tecniche a tempo indeterminato e pieno si procede mediante selezione interna ai fini della progressione di carriera.

Come imposto dalla normativa vigente, prima di indire i concorsi, è necessario attivare la procedura per la mobilità obbligatoria da altri Enti. Obbligo a cui la responsabile del Servizio 18 dott.ssa Angela Marino ha ottemperato e in riscontro sono pervenute le note della Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione il Lavoro e le Politiche Giovanili della Giunta Regionale della Campania e del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta, nelle quali veniva riportato che per le qualifiche di istruttore direttivo amministrativo e istruttore direttivo tecnico risultavano disponibili per la mobilità unicamente ex dipendenti del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta.

E’ stato così pubblicato l’avviso per manifestazione di interesse riservato ai lavoratori in disponibilità presso il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta. I candidati ammessi sarebbero stati esaminati dalla Commissione appositamente nominata sulla base di un colloquio conoscitivo, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali, per redigere la graduatoria.

Fatto sta che, scaduti i termini per la presentazione delle domande alle 23.59 del 22 agosto, non è pervenuta alcuna domanda. La procedura è andata deserta.
La dott.ssa Marino, richiamata la normativa vigente in materia di reclutamento del personale nella pubblica amministrazione, ha dunque dichiarato concluso con esito negati il procedimento di mobilità obbligatoria.

A parte il solito passaggio che appare “estraneo” al caso, ovvero «di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica», ora potranno essere banditi i concorsi per le tre assunzioni.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

