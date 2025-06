Ischia, il Comune “lavora” per l’intervento ai Pilastri. Dopo l’ok al DIP eseguito il rilievo plano altimetrico

Procede l’iter del nuovo intervento “rivoluzionario” sulla viabilità a Ischia voluto dall’Amministrazione guidata da Enzo Ferrandino. Il progetto interessa la zona dei Pilastri e fa seguito alla rotatoria alla “Piripissa”, alla rotatoria di Sant’Anna con annessa area di interscambio a Fondobosso ancora in fase di realizzazione, nonché alla installazione degli impianti semaforici “intelligenti”.

A dicembre scorso la Giunta aveva infatti approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione denominato “Intervento di miglioramento della sicurezza stradale e della viabilità in corrispondenza dell’intersezione a raso tra Via Michele Mazzella (ex Ss270), Via Spalatriello e Via Acquedotto “. Un’altra intersezione ritenuta di particolare criticità, peraltro caratterizzata dalla strettoia dell’acquedotto.

Anche questo un intervento giustificato dalla esigenza di garantire una viabilità sicura e prevenire gli incidenti e che si va ad inserire nel contesto complessivo. La delibera infatti rimarcava che «ciascuna opera s’inserisce in un progetto più ampio che si occupa di realizzare nel tessuto urbano infrastrutture idonee all’esigenze della popolazione, infatti sono in corso di realizzazione altre opere deputate al soddisfacimento dell’interesse della collettività di una circolazione veicolare fluida, senza intralcio ai pedoni ed in sicurezza per mezzi e persone».

Nel caso specifico, è stato rilevato «che l’intersezione stradale tra via Michele Mazzella (ex SS270), via Spalatriello e via Acquedotto, nel Comune di Ischia, è interessata da un intenso flusso di traffico veicolare in tutte le ore del giorno, che dal centro urbano si spinge verso zone periferiche del Comune e altri Comuni dell’isola, con ricorrenti ingorghi ed elevato rischio».

Pertanto si tratta di un intervento «di particolare interesse pubblico, in quanto volto a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, migliorando la fruibilità del centro abitato del Comune di Ischia e risolvendo le criticità sopra precisate, in termini di miglioramento della viabilità e di prevenzione degli incidenti stradali».

Il DIP approvato, redatto dall’ing. Francesco Iacono, presenta un quadro economico di importo complessivo pari a 1.047.570 euro.

Il rup nominato, l’arch. Carmine Prevenzano, si è attivato per avviare l’iter e a febbraio scorso ha affidato l’incarico per il rilievo plano altimetrico al geom. Antonio Sessa.

Il servizio è stato svolto regolarmente, come relazionato dallo stesso rup alla responsabile dei Lavori Pubblici arch. Consiglia Baldino. Le spettanze dovute al geometra ammontano a 1.632,33 euro, Cassa compresa e Iva esente e ora la responsabile del Servizio 6 ha provveduto a liquidare la fattura emessa.

E’ stato compiuto un altro piccolo passo per la “rivoluzione” ai Pilastri.