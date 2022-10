Ischia, il Comune cerca il Garante dei disabili

Nel 2018 l’Amministrazione di Ischia, con delibera del Consiglio comunale, aveva istituito la figura del Garante delle persone disabili «al fine di promuovere l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e la fruizione dei servizi comunali delle persone con disabilità». Certamente una funzione importante di tutela delle categorie svantaggiate, i cui diritti non sempre vengono tutelati appieno.

Ebbene, il Comune ha avviato la procedura per la nomina mediante avviso pubblico finalizzato ad acquisire le candidature. Un incarico, si precisa, che ha carattere onorario e dunque viene svolto a titolo gratuito. La durata è triennale e rinnovabile per una sola volta.

Il termine perentorio per la presentazione delle candidature scade il prossimo 26 ottobre. Nell’avviso vengono anche ribadite le funzioni del Garante, che «si pone come punto di riferimento, sul territorio comunale, per le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità».