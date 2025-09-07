Ischia, il campionato parte dal fortino di Cassino: Martino e i suoi alla prova di maturità

Al Salveti i gialloblù aprono il Girone G contro una rivale esperta e ambiziosa. Il tecnico non cerca attenuanti: “Da oggi inizia la vera sfida, servono fame e concentrazione”

La stagione dell’Ischia Calcio nel Girone G di Serie D prende ufficialmente il via dallo stadio Salveti di Cassino. Sarà proprio in terra laziale che i gialloblù di mister Alessio Martino faranno il loro esordio in campionato, dopo il passo falso in Coppa Italia di categoria, con la sconfitta maturata a Pagani e la conseguente eliminazione al primo turno. Una battuta d’arresto che ha lasciato qualche segnale da interpretare ma che, allo stesso tempo, ha aumentato la voglia di rivalsa del gruppo isolano.

Il debutto avviene nuovamente lontano dalle mura amiche, la seconda trasferta consecutiva per l’Ischia. E si tratterà subito di un test probante, contro un avversario esperto e ben strutturato, che conosce alla perfezione le dinamiche della Serie D e che, negli ultimi anni, ha dimostrato di essere una realtà solida e ben organizzata.

Una sfida tosta, insomma, ma che può già dire molto sullo spirito con cui la squadra si approccerà a questo nuovo percorso.

Partire con il piede giusto è una priorità per la società isolana, che ha fissato un obiettivo chiaro e realistico: ottenere la salvezza con largo anticipo, evitando l’ansia delle ultime giornate e costruendo fin da subito un’identità forte. La squadra è stata allestita con razionalità e competenza, ma adesso è il campo a dover parlare.

Martino suona la carica: “Da oggi basta alibi”

Alla vigilia della gara, il tecnico Alessio Martino ha tenuto a lanciare un messaggio deciso al gruppo. Le prove, le attenuanti e le giustificazioni appartengono ormai al passato: da domenica si fa sul serio.

“Non ci saranno più alibi – ha spiegato l’allenatore – perché inizia il campionato e dobbiamo farci trovare pronti. Sappiamo che tipo di avversario andremo ad affrontare. Il Cassino è una squadra ben costruita, l’ha dimostrato anche in Coppa Italia contro una corazzata come la Sarnese. È un avversario da prendere con le molle, soprattutto sul proprio campo: negli ultimi anni ha sempre fatto molto bene tra le mura amiche, perdendo pochissime partite. Quest’anno ha cambiato guida, ma ora ha un tecnico esperto che conosce la categoria”.

Un’analisi lucida, che si chiude con un avvertimento ai suoi: “Si sfideranno due buone squadre, ma l’Ischia dovrà arrivare a Cassino con le motivazioni giuste e un livello di concentrazione altissimo. Serve attenzione, spirito di sacrificio e fame di punti”.

Il Cassino: voglia di riscatto dopo la Coppa

Anche il Cassino, come l’Ischia, arriva all’appuntamento reduce da una delusione in Coppa Italia. I biancazzurri sono stati eliminati dalla Sarnese, ma hanno comunque mostrato sprazzi di gioco interessanti. Il gruppo guidato da Corrado Urbano si presenta ai nastri di partenza del campionato con ambizioni rinnovate e una rosa profondamente rinnovata rispetto alla scorsa stagione.

“Siamo una squadra giovane – ha dichiarato il tecnico laziale – e affronteremo la partita con determinazione. La Serie D è un campionato difficile, ma se giochiamo con la giusta mentalità possiamo dire la nostra. Ogni partita è una battaglia e noi dovremo essere pronti a lottare su ogni pallone”.

L’ambiente biancazzurro è sempre caldo e lo stadio Salveti rappresenta da anni un fortino difficile da espugnare. La tifoseria è appassionata, presente, e non farà mancare il proprio supporto in quella che si preannuncia una gara combattuta.

Le ultime in casa Ischia: rosa al completo e scelte da definire

Buone notizie per Martino sul fronte formazione: l’allenatore potrà contare sull’intero organico a disposizione. Una situazione non scontata, che tuttavia costringerà alcuni elementi – per ragioni di lista e di numero – ad accomodarsi in tribuna.

Nonostante la sconfitta di Pagani, lo staff tecnico potrebbe puntare su una linea di continuità, riproponendo in gran parte il blocco visto in Coppa Italia. In porta dovrebbe esserci ancora Gemito, protetto da una difesa composta da Chiariello e Vuolo centrali, con Kaziewicz e Di Lauro sugli esterni. A centrocampo ballottaggio aperto tra Gille e Trofa per il ruolo di mediano, accanto a Montanino. Sulla trequarti, De Filippis, Romano, Boiano e Castagna si contendono le tre maglie alle spalle di Bertomeu, confermato al centro dell’attacco.

Il centravanti spagnolo, apparso piuttosto isolato nella gara contro la Paganese, avrà bisogno di maggior supporto. “Abbiamo sbagliato a lasciarlo troppo solo – ha ammesso Martino – dobbiamo metterci di più al servizio del nostro centravanti. Ha bisogno di palloni giocabili per farci salire e creare occasioni”.

Più difficile, almeno dal primo minuto, l’impiego di Aniceto: il giovane talento reduce da una grande stagione con il Forio è tra gli ultimi arrivati e dovrà gradualmente adattarsi alle nuove dinamiche e al salto di categoria.

La direzione di gara sarà affidata a Ferdinando Carluccio della sezione di L’Aquila. Gli assistenti saranno Alessandro Tangaro e Giovanni Sparapano, entrambi della sezione di Molfetta.

