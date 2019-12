Ischia il bilancio con le conclusioni strane. Cosa ha scritto il mago della ragioneria?

Gaetano Di Meglio | Il 23 dicembre alle 19.00, come abbiamo già visto, il sindaco di Ischia ha fretta di dover approvare il bilancio consolidato. Una corsa, tra festivi e dirigenti che vanno in ferie, che rappresenta il quadro di come l’ente di Via Iasolino viene amministrato.

Una corsa, che sembra folle, tanto che si è dovuti ricorrere alla convocazione con la raccolta di ben nove firme di consiglieri comunali per evitare la convocazione della conferenza dei capigruppo per non perdere l’ulteriore giorno “libero e pieno” che avrebbe incartato, mani e piedi, il sindaco di Ischia.

Il bilancio consolidato è un atto tecnico che racconta il passato. In pratica messe insieme i pezzi delle varie società di cui il comune di Ischia è socio e somma gli incassi con gli incassi e le perdite con le perdite.

Abbiamo letto la proposta di delibera e, oltre a tanti altri aspetti poco chiari che fino al 23 proveremo a mettere in evidenza, ci fermiamo a riflettere, insieme con voi su quelle che sono le conclusioni del bilancio stesso.

La norma spiega che il “Bilancio consolidato rappresenta il bilancio di un gruppo, composto da più realtà con distinte personalità giuridiche ma che identificano un’unica entità economica a direzione unitaria. Permette quindi di rappresentare, in modo completo ed economicamente espressivo, il gruppo in termini di situazione patrimoniale, finanziaria e di risultato economico”.

Fin qui è tutto chiaro, soprattutto il passaggio dove viene evidenziato che “identificano un’unica entità economica a direzione unitaria”.

Ora leggiamo le conclusioni riportate nella proposta di delibera del comune di Ischia.

«Il contesto – si legge – entro il quale si è operato al fine del consolidamento dei conti ha richiesto un percorso di raccolta del flusso informativo dei dati necessari, rivelatosi in verità complesso ed irto di difficoltà e dilazioni. nondimeno affinato nel corso del processo di raccolta ed elaborazione degli stessi con i soggetti coinvolti, sempre collaborativi e solleciti nella trasmissione delle informazioni richieste. La redazione del Bilancio Consolidato – continua ancora l’atto ufficiale del comune di Ischia – si ritiene potrà favorire azioni di coordinamento e collaborazione con le società partecipate e controllate in ordine ai criteri di definizione dell’Area di Consolidamento, senza limitarsi alla sola fase di rendiconto, bensì avendo evidenza nella fase di programmazione degli indirizzi e monitoraggio delle attività. I dati del Conto del Patrimonio e del Conto Economico dell’Ente scaturiscono da una riclassificazione delle voci di bilancio così come prevista dalla normativa e dai principi della contabilità economico patrimoniale. Il documento prodotto rappresenta dunque un ulteriore strumento informativo, il quale contiene una rappresentazione di sintesi che evidenzia la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero Gruppo Comune di Ischia, utile al monitoraggio dell’utilizzo delle risorse pubbliche.»

Alla faccia della “direzione unitaria”

Lo stesso comune, infatti, descrive che “il contesto entro il quale si è operato al fine del consolidamento dei conti ha richiesto un percorso di raccolta del flusso informativo dei dati necessari, rivelatosi in verità complesso ed irto di difficoltà e dilazioni, nondimeno affinato nel corso del processo di raccolta ed elaborazione degli stessi con i soggetti coinvolti, sempre collaborativi e solleciti nella trasmissione delle informazioni richieste”

Cosa significa “un percorso di raccolta del flusso informativo dei dati necessari, rivelatosi in verità complesso ed irto di difficoltà e dilazioni”

Dilazioni di che?

Una delle partecipate ha fatto dilazioni?

Irto di difficoltà perché non si trovavano con i conti?

E ancora, cosa sono queste dilazioni?

Ma poi, leggiamo ancora. Secondo il comune di Ischia “i soggetti coinvolti, sempre collaborativi e solleciti nella trasmissione delle informazioni richieste” non hanno reso il percorso meno “irto di difficoltà” tanto è vero che si legge che il percorso è stato “nondimeno affinato”.

Chiedersi perché il percorso per l’approvazione del bilancio consolidato è “in verità complesso ed irto di difficoltà e dilazioni” è il minimo che possiamo fare. Al sindaco, invece, toccherà il compito di spiegare perché le “sue” aziende partecipate hanno creato difficoltà e dilazioni.

Ma c’è un altro interessante passaggio che lascia qualche dubbio.

“Si rappresenta – scrive ancora il Comune di Ischia – inoltre che per le società è stato possibile reperire i dati di bilancio, oltre che dal documento contabile medesimo, anche dai dettagli forniti dalla nota integrativa, piuttosto che da ulteriore documentazione prodotta su richiesta dell’Ente”

Si è evitato di chiedere un’ulteriore “documentazione prodotta su richiesta dell’Ente”? Non era tutto chiaro? Perché si evidenzia questo “piuttosto”? Non bastavano “il documento contabile medesimo” e i “dettagli forniti dalla nota integrativa”? Aspettiamo il 23…