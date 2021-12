Ischia. Iervolino «Proveremo ad arrivare fino in fondo»

Simone Vicidomini | L’Ischia conquista l’accesso alla semifinale di Coppa Italia nonostante la sconfitta per 1-0 in casa contro la Maddalonese. I gialloblù, forti del risultato dell’andata, sono riusciti ad evitare la beffa. L’aspetto negativo è l’uscita di scena di Gigio Trani per infortunio. La squadra ha avuto molta difficoltà a rendersi pericolosa. «Ci dispiace per la sconfitta perché non vogliamo mai perdere, anche se abbiamo superato il turno – dichiara Iervolino –. Abbiamo cercato di impostare la partita sul provare a tenere palla e cercare di far trascorrere il tempo, perché avevamo il vantaggio acquisito all’andata. Purtroppo abbiamo preso gol sull’unica disattenzione difensiva commessa. La partita da lì in poi si è fatta difficile, perché poi gli avversari sull’1-0 ci hanno creduto. In questa partita mettiamo ancora una volta in conto che abbiamo sprecato troppe occasioni – sottolinea Iervolino –.

Facciamo fatica lì in avanti a metterla dentro un po’ tutti. In questo momento, a prescindere dall’uscita di Trani dal campo che ti dà un determinato tipo di gioco, credo che adesso si veda un momento poco brillante di qualcuno. Chiunque farebbe fatica a giocare sei partite in diciotto giorni. Ho cercato di preservare qualcuno per domenica, in funzione anche degli squalificati per la prima di ritorno. Quando siamo andati sotto sul punteggio, ho dovuto per forza gettare nella mischia qualcuno dalla panchina».

La sua squadra anche in questa gara ha concesso agli avversari quei venti metri in avanti? «Credo questo aspetto è stato evidenziato più nel secondo tempo. Ogni volta nella ripresa abbiamo questo “braccino”. E’ in queste circostanze che dobbiamo avere più personalità, sia l’over che l’under devono aiutarsi viceversa. L’importante è darci una mano sempre tra di noi. Il gol preso, ripeto, è scaturito dall’unica disattenzione».

Come mai non ha pensato di fare un ampio turn over, mandando in campo dall’inizio il giovane Pesce? «L’idea era quella. Pesce, come ho detto in conferenza stampa, ha pagato dazio perché ha avuto questo virus intestinale durante la notte e non è stato bene. Volevo farlo entrare a partita in corso, poi la gara si è messa sotto e a centrocampo mi serviva qualcos’altro. Per il resto ho cercato di dare maggior spazio a Montanino e Trofa che per domenica saranno assenti per squalifica».

L’Ischia è in semifinale, un traguardo esaltante. Diventa quasi d’obbligo cercare di arrivare fino in fondo. Iervolino cosa si aspetta in futuro da questa competizione? «Come abbiamo ribadito, ci teniamo. Proveremo ad arrivare fino in fondo, ora siamo lì e possiamo assaporare un sapore dolce e andremo a giocarci la semifinale con tutto quello che possiamo. E’ un traguardo storico sì, ma l’Ischia ha fatto tanto altro ma semplicemente manca da oltre 15 anni (quasi 18 in verità, ndr) ad una semifinale di Coppa Italia Regionale. Vi assicuro che i ragazzi stanno dando l’anima in ogni allenamento da oltre venti giorni di fila. Ora c’è da fare l’ultimo sforzo per domenica, recuperando le forze fisiche e mentali per prenderci i tre punti».