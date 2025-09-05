Ischia, ictus a un paziente di 75 anni: intervento lampo al Rizzoli salva la vita

Grazie a una trombolisi con farmaco di ultima generazione e a un lavoro di squadra tra pronto soccorso, radiologia e teleconsulto neurologico, l’uomo ha recuperato le funzioni motorie

All’ospedale Rizzoli un intervento tempestivo ha permesso di salvare la vita a un uomo di 75 anni colpito da un ictus cerebrale. Il paziente era giunto al pronto soccorso in condizioni critiche, con paresi sul lato sinistro del corpo, deviazione della rima labiale e difficoltà nel linguaggio. Una situazione in cui ogni minuto risulta decisivo per evitare danni permanenti.

Grazie alla rapidità di intervento e all’utilizzo di un farmaco di ultima generazione, il Metalyse, il paziente è stato sottoposto a trombolisi appena 39 minuti dopo l’arrivo in ospedale. L’effetto del trattamento è stato evidente fin da subito, con un progressivo recupero delle funzioni motorie e una prognosi che fa ben sperare.

Determinante il lavoro di squadra delle diverse figure coinvolte. L’allarme era partito dal 118, con l’infermiere Matteo Iacono che aveva riconosciuto i segni dell’ictus e li aveva segnalati in tempo reale al pronto soccorso. Al Rizzoli la presa in carico è stata immediata: il dottor Stefano Parlamento, responsabile del pronto soccorso, ha guidato l’équipe con la dottoressa Olimpia Iacono e gli infermieri Leonardo Trani e Luca Perozzi.

La radiologia ha avuto un ruolo chiave con la dottoressa Lucia d’Alessandro, che ha effettuato la TAC necessaria a confermare la diagnosi. Il teleconsulto con il neurologo ha completato il percorso, superando i limiti legati all’insularità e garantendo un approccio multidisciplinare.

Un risultato che conferma l’impegno dell’ASL Napoli Nord nel garantire cure avanzate anche in contesti insulari

L’episodio dimostra come la Direzione Strategica dell’ASL Napoli Nord stia lavorando per assicurare anche alle isole i presidi terapeutici più avanzati, in linea con gli standard degli ospedali della terraferma. Fondamentale, in questo senso, l’impegno del dottor Ciro Di Gennaro, primario di medicina all’ospedale Santa Maria delle Grazie, che ha reso possibile la disponibilità del nuovo farmaco anche sull’isola.

Un risultato che non solo sottolinea l’efficienza della macchina sanitaria in un contesto difficile come quello insulare, ma che rappresenta soprattutto una promessa di equità e qualità delle cure per tutti i cittadini.