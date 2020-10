Ischia, habemus segretario! E’ Francesco Ciampi

Francesco Ciampi è il nuovo segretario del comune di Ischia! Una scelta, questa del sindaco Enzo Ferrandino, che è tutto un programma. Con molti mesi di vacation, anche aggravati dal Covid, il segretario Ciampi arriva a Ischia dopo la traumatica esperienza di Casamicciola e quella, meno movimentata di Lacco Ameno.

Persona ottima, Ciampi, speriamo riesca a sostenere l’ambiente ischitano. Un ambiente fatto di politici dal basso profilo e dal grande appetito in continua lotta tra di loro. Veti e contro vedi fanno da contrappeso alla gestione poco efficiente del sindaco Ferrandino.

Il temperamento di Ciampi, che abbiamo apprezzato per il lavoro svolto in amministrazioni meno selvagge come quella di Ischia speriamo basti a farlo restare per parecchio. Ad Ischia, lo ricordiamo come esempio, il sindaco non partecipato al consiglio comunale perché in lite con un assessore e un consigliere comunale. Ed è tutto dire!