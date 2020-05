ISCHIA HA PAURA DEL RIZZOLI. La denuncia di Carmine Barile

Gaetano Di Meglio | La denuncia di Carmine Barile, il dottore ischitano per “eccellenza” ha un valore di prova di altissimo. Parole durissime, che ci confermano quello che abbiamo scritto più volte e che, se ad Ischia avessimo avuto una classe dirigente e amministrativa più forte, meno piegata ai voleri di certi “capuzzielli” sanitari, forse, oggi avremmo maggiori garanzie e meno disservizi.

La parole di Carmine Barile, medico di molti, amico di tanti e politico di spessore (nonostante in passato lo abbia criticato senza filtro e con le parole “a manetta”) di Ischia, ci regalano una brutta fotografia della qualità che ci assicura la gestione territoriale dell’Asl Napoli 2Nord.

Una denuncia inviata ai sindaci dell’isola e al governatore De Luca che accusa, senza metti termini, la gestione dei tamponi. Una denuncia che si aggiunge a quelle di cui vi abbiamo già informato nei giorni scorsi e delle quali sono anche diventate oggetto di indagini della magistratura inquirente.

Sapere e leggere che “non sono stati comunicati ai medici di base, compreso il sottoscritto, gli esiti dei molti dei tamponi richiesti per i propri assistiti e della totalità di quelli risultati positivi, sia per le vie brevi che per posta aziendale, personale o certificata” è gravissimo.

Non basta tenerci all’oscuro dei dati tamponi eseguiti, sui negativi, su quelli in attesa nonostante il Cotugno abbia comunicato l’esistenza di una piattaforma elettronica dove sono tutti disponibili, dobbiamo leggere parole, dure e serie, come queste: “dopo aver sollecitato invano i responsabili in indirizzo a renderla ufficialmente edotto della effettiva condizione degli assistiti, è stato costretto, trovandosi nella impossibilità di rilasciare loro certificazioni “sulla parola” in merito ad eventuale assenza da malattia, è fornire risposte interlocutorie ed inevitabilmente non univoche, così causando ulteriori gravi stress emotivi, a persone già debilitate dalla malattia”.

Ma le parole più dure e più atroci che si leggono nelle parole di Carmine Barile sono queste: “Non un minimo confronto tra responsabili Covid e MMG, non una minima trasmissione di dati sulla condizione dei pazienti risultati positivi e lasciati presso le proprie residenze ai medici di base. Eppure leggendo le interviste apparse sulla stampa locale, la situazione sembrerebbe idilliaca (sic!)” che vanno lette come in un combinato disposto: “Le persone muoiono anche perché, per paura di infettarsi a seguito di contatti con medici o infermieri dell’Ospedale (Rizzoli, ndr), non chiedono tempestivamente l’intervento del 118 e giungono in ritardo con infarti in ospedale, con fratture di femore trattate con immobilizzazione a domicilio grazie alla buona volontà di qualche fisioterapista, pancreatiti ecc..”

Cosa dobbiamo aspettarci di più da questa ASL?

Purtroppo tutto questo accade quando le comunità non sono rappresentate dai sindaci, quando i sindaci non hanno opposizioni serie e impegnate a difendere i cittadini e quando c’è una commistione di interessi border line tra i poteri. In questo caso la gestione territoriale dell’ASL e l’amministrazione.

A Pozzuoli, ad esempio, oltre alla voce grossa del sindaco Figliolia, c’è stata un’azione congiunta dei sindaci dei comuni flegrei che ricadono nei territori dell’ASL Napoli 2 Nord che ha dettato il tempo di azione dell’azienda sanitaria. Una forte azione di contrasto all’opera di Antonio D’Amore che è stato costretto ad agire sotto l’impulso dei sindaci.

Da noi, invece, il silenzio e la linea morbida ha prodotto le condizioni , tragiche, che ha denunciato Carmine Barile.

Parole gravi come “Totale assenza di coordinamento territorio, prevenzione, medicina legale, comitato di crisi Covid, protezione civile. Problemi, anche giudiziari, sono sorti per semplici certificazioni o comunicazioni” cadono nel dimenticatoio perché bisogna “proteggere” l’amico che ci garantisce qualche voto o che, magari, non esegue controlli seri presso quel bar o quell’altra azienda? Domande legittime dopo il susseguirsi di denunce e di proteste pubbliche di diversi soggetti istituzionali. Le denunce, le diffide, le indagini della magistratura, le morti, la realtà non tocca chi dovrebbe aver, invece, ben a cuore le sorti di un’intera comunità!

A Ischia la gente muore per paura e il sindaco tace. Il sindaco fa i “giochetti” con il prefetto e non si preoccupa di chiedere trasparenza sui tamponi o sugli esiti negativi. Non si preoccupa di pubblicare l’elenco dei beneficiari dei buoni spesa, minaccia la stampa libera e coraggiosa che non ha paura né delle sue intimidazioni legali né delle sue strategie e non si attiva affinché la gestione territoriale dell’emergenza sia diversa. Pensate che il sindaco non abbia saputo che un cittadino del suo comune è stato costretto a denunciare l’ASL per essere tamponato? E parliamo di uno dei positivi.

Le parole, gravi, di Carmine Barile non possono cadere nel vuoto! La denuncia del dottor Barile non può essere liquidata come una semplice doglianza. Gli interessi sul tavolo sono troppo alti. Troppo!

La denuncia di Carmine Barile

Omessa tempestiva trasmissione comunicazioni al MMG relativi agli esiti dei tamponi richiesti e alle certificazioni di inizio lavoro posizione dei pazienti assisiti dal dr. Carmine Barile. Mancata idonea programmazione territoriale per la emergenza in corso Sars-Covid2 e possibili gravi conseguenze

Il sottoscritto Dott. Carmine Barile, medico di medicina generale, presso l’A.S.L. NA2NORD- Distr. 36, intende denunciare la gravissima situazione venutasi a creare, che impedisce ai Medici di medicina generale di svolgere la propria opera professionale, perché NON notiziati sulla condizione dei propri assistiti riguardo alla sottoposizione a tamponi molecolari, al loro esito ed ai trattamenti sanitari loro prescritti (se lo sono stati).

L’interrogativo che il sottoscritto ha sin qui infruttuosamente posto agli interlocutori istituzionali per le vie brevi e CHE ORA RIPROPONE ALLE SS.LL. è il seguente.

Perché sino ad oggi non sono stati comunicati ai medici di base, compreso il sottoscritto, gli esiti dei molti dei tamponi richiesti per i propri assistiti e della totalità di quelli risultati positivi, sia per le vie brevi che per posta aziendale, personale o certificata?

Il sottoscritto, in maniera del tutto fortuita, ha appreso da propri pazienti della loro positività al COVID 19, quando i medesimi (diversi dei quali legati da rapporti di lavoro subordinato alle aziende isolane) gli hanno chiesto il rilascio di certificazione, tra l’altro, sulla assenza di malattia o sulla loro positività al Covid 19.

In tali casi, soprattutto quando, dopo aver sollecitato invano i responsabili in indirizzo a renderla ufficialmente edotto della effettiva condizione degli assistiti, è stato costretto, trovandosi nella impossibilità di rilasciare loro certificazioni “sulla parola” in merito ad eventuale assenza da malattia, è fornire risposte interlocutorie ed inevitabilmente non univoche, così causando ulteriori gravi stress emotivi, a persone già debilitate dalla malattia.

Il sottoscritto, come altri colleghi, ha, ciò nonostante, profuso e sta continuando a profondere il massimo impegno professionale per contribuire a fronteggiare la epidemia da Corona virus pur con gli scarsissimi mezzi a disposizione.

La sensazione, in tutta franchezza, è che sembra essere tornati indietro di 40 anni, quando i medici curavano fratture di femore, infarti, ascessi ed altre pur gravi patologie a domicilio. Anche in questa fase, il sottoscritto ed altri suoi colleghi, provvisti di mediocri e, in tante occasioni, insufficienti “dpi”, sono soliti recarsi presso le abitazioni dei propri assistiti completamente in preda al panico e disorientati, perché abbandonati al loro destino (in tanti hanno riferito di aver invocato l’intervento pubblico a domicilio).

Insomma, il “MMG” non costituisce solo l’unico riferimento affidabile per pazienti in difficoltà, ma anche la unica fonte di informazione e di sicurezza in un momento tanto drammatico per la comunità isolano nella presente fase storica. Tante, troppe persone hanno denunciato sintomi tipici del Virus, lamentando di essere stati abbandonate a se stesse!!

La gestione dell’intera “filiera” emergenziale e di quella informativa è stata sin qui fallimentare, in ogni caso, approssimativa ed insufficiente, completamente inadeguata alla gravità della situazione.

Il dato probabilmente più allarmante, ma anche estremamente preoccupante, è rappresentato dalla assoluta mancanza di collegamento tra Direzione e MIVG, fosse anche attraverso mezzi rapidi (la creazione di chat su WhatsApp è stata l’ultima escogitazione pubblicizzata, la cui inefficacia è sotto gli occhi di tutti).

Non un minimo confronto tra responsabili Covid e MMG, non una minima trasmissione di dati sulla condizione dei pazienti risultati positivi e lasciati presso le proprie residenze ai medici di base. Eppure leggendo le interviste apparse sulla stampa locale, la situazione sembrerebbe idilliaca (sic!).

Le preoccupazioni manifestate inevitabilmente accresceranno con la imminente riapertura dei contatti che dal 4 maggio si avranno sul territorio nazionale e, inevitabilmente, su quello Isolano, con il trasferimento sul territorio di residenti non domiciliati, proprietari di ville e case. Che succederà in tal caso?

Ma che succederà all’ospedale Rizzoli? Resterà aperto solo per le emergenze o per gli interventi chirurgici indifferibili? Si riuscirà a far fronte o i pazienti saranno trasferiti in terraferma?

Sono state adottate misure precauzionali per fronteggiare la nuova emergenza che si verificherà all’indomani del 4 maggio? A pochi giorni da tale data.

Fin qui i risultati si sono visti!

Totale assenza di coordinamento territorio, prevenzione, medicina legale, comitato di crisi Covid, protezione civile. Problemi, anche giudiziari, sono sorti per semplici certificazioni o comunicazioni.

Sino a pochi giorni fa sono state disincentivate le prescrizioni di tamponi e i ricoveri per mancanza di linee guida, pur se scritte su carta.

Il disorientamento, sin qui, dei malati è stato totale!! E pure si è assistito ad esternazioni trionfalistiche di politici e dirigenti aziendali!!!

La confusione sembra regnare sovrana. I farmaci dal Distretto? I percorsi Covid e non Covid? La fruizione degli ossipulsimetri, Nessuno sa niente ed i medici di base non vengono informati.

Trasferimenti a Napoli? In questa si ignorano le destinazioni dei propri pazienti, non comunicate ai Medici di base.

Difetta, insomma, ogni forma di comunicazione e le grida che provengono dai più deboli vengono ignorate. Le persone muoiono anche perché, per paura di infettarsi a seguito di contatti con medici o infermieri dell’Ospedale, non chiedono tempestivamente l’intervento del 118 e giungono in ritardo con infarti in ospedale, con fratture di femore trattate con immobilizzazione a domicilio grazie alla buona volontà di qualche fisioterapista, pancreatiti ecc.. Quante le trasfusioni di sangue fatte a domicilio in questo periodo senza il conforto degli infermieri che ormai si sono ridotti al 70%, e ci siamo dovuti adattare con aghi normali, come 50 anni fa.

L’auspicio del sottoscritto è che agli interrogativi le Autorità in indirizzo diano circostanziate risposta.