Ischia ha alzato la voce per la Palestina, ma lontano da Piazza Marina

Nonostante il cambio forzato di location imposto dall’amministrazione comunale di Casamicciola, si è svolta con grande partecipazione sull’isola d’Ischia la manifestazione a sostegno del popolo palestinese, inizialmente prevista in piazza Marina, nel cuore del comune termale. La giunta di maggioranza, a trazione forzista, ha infatti negato l’autorizzazione per l’utilizzo della piazza, in quello che molti hanno interpretato come un atto politico punitivo nei confronti degli organizzatori, espressione della sinistra isolana e vicini alla minoranza consiliare.

Alla base del diniego, nessun reale problema di ordine pubblico, ma la volontà evidente di ostacolare un evento ritenuto “scomodo” dal punto di vista politico. Una decisione che ha scatenato polemiche e ha fatto emergere ancora una volta quanto l’amministrazione di Casamicciola proceda sulla linea dei dispetti e dei capricci.

Sfrattati dalla piazza pubblica, gli organizzatori hanno deciso di non rinunciare e di spostare l’appuntamento nel parcheggio dell’Ancora, un’area adiacente al porto di Casamicciola, simbolicamente forte: spazio non soggetto a concessione, attualmente abbandonato dalla stessa amministrazione che lo ha rimosso dalla disponibilità della società che lo gestiva, e ormai diventato terra di nessuno.

In questo luogo spoglio ma carico di significato, la manifestazione ha preso vita con determinazione. Numerose le associazioni presenti: da realtà culturali e ambientaliste a gruppi di solidarietà, studenti, lavoratori, artisti e cittadini comuni. La bandiera palestinese è stata issata simbolicamente durante l’incontro, e molti degli interventi hanno sottolineato l’importanza di rompere il silenzio e l’indifferenza, rilanciando le richieste: cessazione immediata della vendita di armi a Israele, rottura delle relazioni diplomatiche e sostegno concreto alla causa palestinese.

Dopo la manifestazione a Casamicciola, un gruppo di attivisti ha deciso di proseguire l’azione simbolica raggiungendo la vetta del Monte Epomeo, il punto più alto dell’isola. Lì, tra vento e silenzio, è stata issata la bandiera della Palestina, visibile anche a grande distanza. Un gesto forte, carico di significato: portare il grido di solidarietà verso Gaza fin sulla cima dell’isola, per ribadire che la lotta per la giustizia e la libertà non conosce ostacoli, né altitudini. Una bandiera contro l’indifferenza, un segnale che ha voluto parlare al cuore di tutti.

Non è mancato il rammarico per l’atteggiamento dell’amministrazione di Casamicciola, accusata apertamente di aver trasformato una questione umanitaria e civile in una battaglia di schieramento. Ma, come hanno sottolineato in molti, proprio il tentativo di censura ha reso ancora più evidente l’urgenza di iniziative come questa. “Abbiamo parlato in una terra che l’amministrazione ha abbandonato, ma noi non abbiamo abbandonato la nostra voce”, ha detto uno degli organizzatori al termine dell’incontro.

E per una mattina, nel parcheggio dimenticato dell’Ancora, Ischia ha parlato forte.