Ischia, guerra di tifosi: Juventus Club contro Napoli tra insulti e accuse

JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB ISCHIA

ANDREA AGNELLI

-Since 2011-

Comunicato

Lo Juventus Official Fan Club ISCHIA,

a tutela dell’immagine del sodalizio e dell’onorabilità dei suoi soci, intende perseguire nelle sedi opportune tutti coloro i quali attraverso commenti a mezzo social, stampa o scritture a vario titolo, ne hanno infangato il prestigio e il buon nome.

Nel merito, qualche giorno fa abbiamo postato un video del noto giornalista bianconero Claudio ZULIANI, il quale, non faceva altro che riferimento, nella fattispecie, alla nostra realtà sul territorio e all’assenza di una polarizzazione calcisticamente faziosa e unilaterale (solo tifosi del NAPOLI).

A tal riguardo, siamo stati inondati da decine e decine di commenti volgari, offensivi e inopportuni.

Epiteti indicibili e fuori luogo per un contesto sportivo, a prescindere dalla fede calcistica!

Preso atto del comunicato del Club Napoli Isola d’Ischia, che citava testualmente lo scrivente come: “completamente scomparso e con la sede definitivamente chiusa”, ricordiamo loro che siamo una realtà operativa che dal 2011 è presente sul territorio, riconosciuta dalla Juventus F.C. con centinaia di soci di cui una buona parte anche oltre i confini isolani e nazionali.

Abbiamo preso parte in questi lunghi 14 anni a migliaia di trasferte in Italia e all’estero, abbiamo partecipato a numerosissimi eventi di caratura nazionale dando lustro non solo alla nostra fede, ma anche alla nostra terra.

Abbiamo ospitato vecchie glorie del Calcio riscuotendo l’apprezzamento anche di quella fetta dell’opinione pubblica di fede diversa dalla nostra, senza voler contare la risonanza mediatica che abbiamo suscitato.

Ebbene SI, nonostante la natura umana delle volte si presenti ancora animalesca, tutt’oggi c’è ancora libertà di scegliere chi tifare pur rimanendo legati alle proprie origini.

Per quanto riguarda la sede, nonostante i numerosissimi tesserati, per carenze di natura infrastrutturale non dipendenti dalla nostra volontà tre anni fa decidemmo di chiuderla.

Il club continua come sempre a garantire i servizi ai propri affiliati, con una costante SEMPRE PRESENTE all’Allianz Stadium e ovunque giochi la Vecchia Signora.

Promettiamo che prima di ogni annuncio sarete i primi a conoscere la data di una futura inaugurazione.

Infine, la cosa che più ci rattrista è leggere beceri e FALSI commenti attraverso i profili social privati di alcuni membri del direttivo del Club Napoli Isola d’Ischia.

Lo stile, il portamento e il profilo istituzionale di chi rappresenta donne e uomini, non è una cosa che si compra al supermercato.

STAFF JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB ISCHIA

