Ischia, grave incidente alla Spiaggia dei Pescatori: bambina di 3 anni investita da bici elettrica

La Mandra diventa salotto: arredi privati in strada e spazio pubblico trasformato in dependance

Un episodio che poteva avere un epilogo diverso e più grave di quello che ha avuto, ha scosso la tranquilla località della Mandra, nella tarda mattinata di oggi. Una bambina di soli 3 anni è stata investita da una bicicletta elettrica mentre si trovava presso la Spiaggia dei Pescatori, in una zona solitamente frequentata da famiglie e turisti.

Secondo quanto appreso, il mezzo elettrico viaggiava a velocità sostenuta quando ha travolto la piccola, che è caduta rovinosamente a terra riportando diverse ferite. Immediato l’intervento dei presenti, che hanno allertato i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza che ha trasportato la bambina in ospedale per le cure necessarie. Le sue condizioni sono attualmente sotto osservazione.

A testimonianza della gravità dell’accaduto, sul luogo dell’incidente sono intervenute ben tre pattuglie della Polizia di Stato, che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica e identificare il responsabile, che secondo le prime informazioni potrebbe essere un minorenne.

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza pubblica nella zona della Mandra, dove da tempo i residenti denunciano il fenomeno – sempre più diffuso – della circolazione selvaggia di monopattini e biciclette elettriche, spesso guidati da giovanissimi senza alcun rispetto delle regole.

«Siamo sconvolti ma, purtroppo, non sorpresi. Da mesi – ci ha detto il portavoce del gruppo “residenti della Mandra” – denunciamo il pericolo rappresentato dall’uso incontrollato di biciclette e monopattini elettrici, spesso guidati da minorenni che sfrecciano tra i passanti senza alcun rispetto delle regole. Oggi poteva finire in tragedia, e solo per miracolo non lo è stato. Chiediamo da tempo controlli seri, interventi costanti e una presenza più visibile delle forze dell’ordine. La zona della Mandra non può continuare a essere terra di nessuno: vogliamo vivere in un quartiere sicuro, dove bambini, famiglie e turisti possano muoversi senza il timore di essere travolti da un mezzo lanciato a tutta velocità. È ora che le istituzioni ascoltino davvero il nostro grido d’allarme».

A rendere ancora più allarmante l’episodio è il contesto in cui si è verificato: quello che dovrebbe essere un angolo tranquillo dell’isola, frequentato da famiglie e bambini, si sta trasformando in un vero e proprio far west. Non si tratta più di ragazzini che giocano a pallone in strada, ma di bande di giovanissimi — in molti casi provenienti dal napoletano — che sfrecciano su biciclette elettriche senza alcun controllo, spesso con atteggiamenti aggressivi e intimidatori. Si registrano episodi di piccoli atti vandalici, uso di fionde e pistole a piombini, e persino il lancio di oggetti contro strutture e persone. Nel caso odierno, dopo aver investito la bambina, il giovane responsabile si sarebbe allontanato rapidamente dal luogo dell’incidente, spalleggiato dalla madre e da alcuni coetanei che, in un clima di omertà, hanno negato ogni conoscenza dei fatti. Tutto questo è avvenuto in una zona pedonale in cui da giorni sono ben visibili cartelli che vietano chiaramente il transito di biciclette e mezzi elettrici. I residenti chiedono con urgenza un presidio costante delle forze dell’ordine: “Non vogliamo militarizzare il quartiere, ma serve una presenza vera, quotidiana. La sicurezza dei nostri bambini viene prima di tutto.”

La Mandra diventa salotto: arredi privati in strada e spazio pubblico trasformato in dependance

A fare da sfondo a questo ennesimo episodio di pericolo e insicurezza c’è anche una situazione urbanistica e sociale che, soprattutto in estate, appare fuori controllo. Passeggiando sul lungomare della Mandra, dove si è verificato l’incidente, non è raro imbattersi in scene che raccontano un uso improprio e disinvolto dello spazio pubblico: lettini, poltrone e arredi domestici sistemati in mezzo alla strada, come fossero estensioni private delle abitazioni o “dependance” improvvisate di qualche villeggiante. Una fotografia emblematica di un’area in cui mancano regole condivise e controlli efficaci, e dove la convivenza tra residenti, turisti e mezzi elettrici si fa ogni giorno più difficile.