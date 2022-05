Ischia, grate (quasi) killer

Si stava consumando una tragedia davvero terribile se non fosse stato per la Provvidenza e per i riflessi della giovane signora Mariangela D. S., donna dalla indole buona e generosa che nella giornata di ieri l’altro si era prodigata – come suo solito – a recuperare una sedia a rotelle a servizio di una persona diversamente abile presso il Centro Papa Francesco – Diocesi di Ischia –sito all’interno del complesso Polifunzionale di Ischia.

All’improvviso, dopo essere uscita dalla Caritas , una grata che delimita il perimetro dell’area, e che funge da divisorio rispetto al parcheggio sottostante , probabilmente perche non ben attaccata al suolo, ( ma le cause sono ancora tutte da accertare ) si sganciava e la Mariangela con tutto il corpo finiva all’interno riuscendosi miracolosamente ad appoggiare coi gomiti per non finire nel vuoto ad oltre 4 metri.

Le urla imponenti raggiungevano le persone che stavano nelle sale antistanti il luogo dell’incidente ed immediatamente prestavano soccorso, sollevandola letteralmente dal vuoto ed accompagnandola presso la struttura ospedaliera di Lacco ameno .

Il bilancio fisico della signora non è tuttavia incoraggiante : frattura della costala e contusioni multiple sul corpo.

La mancata cura adeguata dell’area è di per se un fatto grave se si considera che un cittadino fruitore degli spazi liberi deve essere assolutamente garantito nella sicura circolazione pedonale.

Nessuno osi immaginare se a posto della agile signora, vi fosse stato qualcun altro….

Il comune ad oggi si è limitato a circoscrivere l’area con una striscia di plastica e scrivere su di un foglio di quaderno “non camminare su grate”, un po’ pochino se si considera se a pochi metri vi è la presenza di un asilo nido……..