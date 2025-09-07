Ischia Gospel Night, prova gratuita: entra nell’ensemble e vivi la potenza del Gospel

«Cantare è proprio di chi ama», ricordava Sant’Agostino. Con questo spirito, giovedì 11 settembre 2025, dalle 18.30 alle 20.30, la Chiesa dei Marinai – Pio Sodalizio S. Maria Madre del Buon Consiglio a Casamicciola Terme ospita l’Open Night dell’Ischia Gospel Choir: una lezione di prova gratuita aperta a tutti, pensata per far vivere l’esperienza del Gospel e per selezionare nuove voci pronte a unirsi all’ensemble isolano.

L’appuntamento sarà diretto dal Maestro Aurelio Pitino, reduce dal successo della seconda edizione dell’Ischia Gospel Explosion del 19 luglio 2025, che ha richiamato pubblico e appassionati confermando la vitalità del movimento Gospel sull’isola. Fondato nel 2016 proprio dal Maestro Pitino, l’Ischia Gospel Choir è oggi guidato da Marianna Schiano e fa parte della Torino Gospel Academy APS, realtà senza scopo di lucro che riunisce una rete nazionale di cori formati secondo il metodo Let’s Sing Gospel Connection, ideato dal Direttore Nazionale Pitino.

L’ensemble prosegue con convinzione la propria missione di fede cristiana e inclusione, costruendo ponti attraverso il linguaggio universale della musica. La serata di prova rappresenta un’occasione concreta per conoscere da vicino il coro, misurarsi con il canto corale Gospel e scoprire cosa significhi entrare in una comunità musicale e spirituale accogliente, dove contano il desiderio di mettersi in gioco, l’ascolto reciproco e la gioia di condividere il palco.

Intanto, è già in lavorazione la terza edizione dell’Ischia Gospel Explosion, attesa per il prossimo luglio: un grande evento con ospiti internazionali che riunirà voci e cuori, con protagonista il coro dell’isola, per celebrare ancora una volta la forza e l’energia del Gospel.

La partecipazione alla lezione di prova è gratuita ma su prenotazione. Per confermare la presenza è possibile chiamare il +39 338 630 2218 oppure scrivere a info@torinogospelacademy.it.