Ischia Gospel Explosion: una notte di musica, emozione e spiritualità al Soccorso

Che serata emozionante! Il concerto gospel al sagrato della Chiesa del Soccorso a Forio, andato in scena ieri sera, ha lasciato un segno indelebile nei cuori del pubblico presente. In un’atmosfera sospesa tra mare e cielo, la seconda edizione dell’Ischia Gospel Explosion si è rivelata un successo straordinario, capace di coniugare bellezza, talento e fede in un’unica grande celebrazione musicale.

Protagonisti della serata sono stati quattro cori provenienti da diverse parti d’Italia: l’Ischia Gospel Choir, padrone di casa e promotore dell’evento, ha accolto con entusiasmo e calore gli amici del Torino Gospel Choir, dell’Asti Gospel Choir e del Modica Gospel Choir. Insieme, hanno dato vita a un ensemble potente e armonioso, diretto con energia e passione dal M° Aurelio Pitino, fondatore della rete nazionale Let’s Sing Gospel Connection e figura di riferimento per il gospel italiano.

L’ospite internazionale Lois Kirby, artista britannica dalla voce carismatica e vibrante, ha conquistato la platea con interpretazioni ricche di anima e tecnica. La sua presenza ha aggiunto un tocco internazionale all’evento, confermando il respiro ampio e il valore artistico della rassegna. In particolare, i momenti in cui Kirby ha duettato con i cori riuniti hanno generato un’intensità emotiva palpabile, culminata in una vera e propria esplosione di applausi.

La gallery di Francesco Di Noto Morgera

Il repertorio della serata ha spaziato tra classici del gospel, brani energici e inni spirituali, alternando momenti di grande impatto corale a passaggi più intimi e riflessivi. La conclusione, affidata all’intramontabile “Oh, Happy Day”, ha visto l’intero pubblico unirsi al canto in un’unica, coinvolgente ondata di gioia collettiva. Il sagrato si è trasformato in un tempio all’aperto, vibrante di voci e sorrisi, dove la musica è diventata preghiera condivisa e festa dell’anima.

L’organizzazione, curata nei minimi dettagli dal team dell’Ischia Gospel Choir con il supporto del Comune di Forio e di partner come Alilauro, Medmar e SNAV, ha permesso lo svolgimento di un evento impeccabile, che ha saputo unire artisti e pubblico in una vera esperienza comunitaria.

L’Ischia Gospel Explosion si conferma così non solo un evento musicale di rilievo, ma anche un appuntamento culturale e spirituale capace di valorizzare il territorio e offrire un’occasione di incontro profondo attraverso il linguaggio universale del gospel. E mentre le ultime note svanivano nel tramonto, già si percepiva tra il pubblico il desiderio di ritrovarsi di nuovo, l’anno prossimo, sotto le stelle di Forio.